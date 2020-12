Donald Tusk: gotów byłbym osobiście ukłuć Pana Prezesa

"Wspólne szczepienie Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim przeciw COVID19 to byłby game changer" - napisał w poniedziałek wieczorem jeden z użytkowników Twittera.

Do propozycji szybko odniósł się były premier. "Dla dobra sprawy gotów byłbym osobiście ukłuć Pana Prezesa" - przyznał Donald Tusk.

Dla dobra sprawy gotów byłbym osobiście ukłuć Pana Prezesa. https://t.co/5AhbeEaGPb — Donald Tusk (@donaldtusk) December 28, 2020

Wiadomo, że obaj politycy są zwolennikami szczepień.

Jak poinformował w połowie grudnia Michał Moskal, szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosław Kaczyńskiego, prezes PiS zaszczepi się na koronawirusa.

Wspólne szczepienia przeciwników politycznych

We wtorek wieczorem wspólnie na koronawirusa mają zaszczepić się marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) i były marszałek izby Stanisław Karczewski (PiS). Na żywo pokażą to polsatnews.pl i Polsat News w "Debacie Dnia" o godz. 19:50. - Lekarz da się zaszczepić lekarzowi - powiedział Grodzki. - Chodzi o to, żeby pokazać, że sprawa szczepień jest ponad podziałami politycznymi - dodał.

Udział w podobnej akcji mają wziąć też Władysław Kosiniak-Kamysz (prezes PSL) oraz Waldemar Kraska (wiceminister zdrowia).

Szczepienia w świetle kamer

Szczepienia znanych osób z udziałem mediów stają się na całym świecie elementem kampanii zachęcających zwykłych obywateli do przyjmowania szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Przed milionami telewidzów zaszczepił się wiceprezydent USA Mike Pence, a także prezydent-elekt Joe Biden.

W najbliższym czasie szczepionkę otrzyma także brytyjska królowa Elżbieta II.

