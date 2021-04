Uroczystości pogrzebowe księcia Filipa. Wydanie specjalne w Polsat News od 14:00

Książę Filip, który był mężem Elżbiety II przez ponad 73 lata, zmarł w piątek, 9 kwietnia, na zamku w Windsorze w wieku 99 lat. W czerwcu świętowałby swoje setne urodziny.

Zgodnie z prośbą Pałacu Buckingham pogrzeb nie będzie miał charakteru państwowego. Ponadto rodzina Królewska apelowała, aby Brytyjczycy nie gromadzili się, zostali w domach i oglądali transmisję w telewizji lub w internecie.

Pałac Buckingham powiedział, że królowa stanęła przed "bardzo trudnymi" decyzjami przy wyborze uczestników, gdyż według planów sprzed epidemii w pogrzebie miało wziąć udział ok. 800 osób, a monarchini chciała, aby wszystkie gałęzie rodziny księcia były reprezentowane.

Kto na liście gości?

Na liście uczestników, o której ostatecznym kształcie decydowała królowa, są oprócz niej samej, czwórka ich dzieci - Karol, Anna, Andrzej i Edward z małżonkami (z wyjątkiem rozwiedzionego Andrzeja) oraz ośmioro wnuków, przy czym czwórka z nich - William, Zara Tindall, Beatrycze i Eugenia z własnymi małżonkami. Nie będzie natomiast żadnych prawnuków, gdyż uznano, że są zbyt młodzi.

Do Wielkiej Brytanii z księciem Harrym nie przyleciała jego żona, Meghan, która ze względu na zaawansowaną ciążę postanowiła zostać w Stanach Zjednoczony.

Pozostałą dziesiątkę uzupełniają dzieci nieżyjącej już siostry królowej, księżniczki Małgorzaty - David Armstrong-Jones i lady Chatto wraz z mężem, troje kuzynów królowej - Ryszard, książę Gloucester, Edward, książę Kentu i księżniczka Aleksandra, hrabina Mountbatten, a także - co jest sporym zaskoczeniem - troje niemieckich kuzynów księcia. Ich nazwiska nie przewijały się w spekulacjach brytyjskich mediów na temat listy uczestników.

Jak będzie wyglądał pogrzeb?

Według informacji Pałacu Buckingham ceremonia ma nawiązywać do wojskowej kariery księcia Filipa. Trumna z ciałem zostanie przeniesiona z prywatnej kaplicy do bramy pałacowej, umieszczona na specjalnie zmodyfikowanym przez samego księcia wojskowym Land Roverze i przewieziona z powrotem do kaplicy św. Jerzego.

Obok trumny będą szły dzieci księcia, zaś za nią pozostali uczestnicy uroczystości, z wyjątkiem królowej, która uda się do kaplicy monarszym Bentleyem. Książę William i Harry, którzy pozostają w nie najlepszych stosunkach, nie będą szli obok siebie, lecz będzie przedzielał ich Peter Philips, syn księżniczki Anny.

Wbrew tradycji wszyscy mężczyźni będą w garniturach, a nie w mundurach wojskowych, co pomoże uniknąć kontrowersji w związanych ze statusem księcia Andrzeja i księcia Harry'ego, którzy z różnych powodów wycofali się z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Wszyscy uczestnicy będą natomiast mieć maseczki na twarzach i będą siedzieli zachowując stosowny dystans.



W trakcie uroczystości chór będzie się składał tylko z czterech osób, a uczestnicy nie będą śpiewać.

dsk/prz/Polsatnews.pl/PAP