Syn księcia Filipa chce włożyć mundur na pogrzeb. Królowa ma mało czasu na decyzję

Książę Andrzej, jeden z czwórki dzieci Filipa i młodszy brat księcia Karola, na 55. urodziny mianowany został wiceadmirałem Królewskiej Marynarki Wojennej, na 60. urodziny miał zostać admirałem. W połowie 2019 roku wycofał się jednak z pełnienia oficjalnych funkcji królewskich w związku z obyczajowym skandalem anglosaskiego świata. Andrzej był przyjacielem Jeffreya Epsteina, amerykańskiego producenta i bohatera seksskandalu.

Następstwem wycofania się Andrzeja w cień królewskiego dworu było wstrzymanie awansu na admirała. Nie został jednak pozbawiony oficjalnych tytułów, jak to było w wypadku księcia Harry'ego. O żałobnym stroju tego ostatniego już jest głośno.

Najprawdopodobniej Harry, weteran wojny w Afganistanie pozbawiony honorowych stopni wojskowych, pojawi się na pogrzebie w cywilnym stroju. Mógłby też wystąpić w mundurze kapitana, którego to stopnia dosłużył się w czasie pobytu w wojsku.

Jedność rodziny Windsorów

W brytyjskich mediach spekuluje się, że książę William również może wystąpić w cywilnym stroju, by nie podkreślać, a maskować różnice między braćmi. Pogrzeb królewskiego małżonka to pierwsza po trudnych wydarzeniach okazja, by pokazać jedność rodziny Windsorów.

pdb/ "Daily Mail"/Polsatnews.pl