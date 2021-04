Nieznane zdjęcia księcia Filipa. Najstarsze pochodzi sprzed pół wieku

Podczas wypoczynku z bliskimi, gry w polo, ślubu wnuka czy podziwiania zmagań na wyścigach konnych. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej ujawnili niepublikowaną dotąd serię zdjęć zmarłego w piątek księcia Filipa, męża królowej Elżbiety II. "Pamiętam jak uczyłeś nas jak gotować, jak malować, co czytać. Dziękuję Ci za Twoje poświęcenie i miłość do nas wszystkich" - wspomina go księżna Eugenia.