Wrocławskie muzeum poszukuje bohaterki legendarnego zdjęcia. Znamy jedynie mity na jej temat

Muzeum Architektury we Wrocławiu poszukuje kobiety ze zdjęcia Chrisa Niedenthala, które zostało zrobione latem 1982 r. na wrocławskim „Manhattanie” - zespole budynków mieszkalno-usługowych, będących najbardziej rozpoznawalnych projektem wrocławskiej architektki Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Muzeum chce, by tajemnicza kobieta wystąpiła w filmie.

Zdjęcie Niedenthala przedstawia kobietę stojącą na balkonie jednego z charakterystyczny wieżowców, których kompleks został zaprojektowany przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak w połowie lat 60. XX w. Sześć wieżowców to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.

Legendarne zdjęcie Chrisa Niedenthala

Zdjęcie powstało w wyniku fascynacji Chrisa Niedenthala okolicami placu Grunwaldzkiego i jego słynnych wieżowców. Fotoreporterowi udało się podczas spaceru wejść do kilku mieszkań, by z odpowiedniej perspektywy sfotografować detale architektury i zamieszkujących ją ludzi. To wtedy powstało zdjęcie kobiety w barwnej sukience.

Chris Niedenthal Kobieta na balkonie we Wrocławiu została sfotografowana w 1982 roku

- Portret tej kobiety jest dziś jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najchętniej publikowanych zdjęć wrocławskiego Manhattanu - podkreśliła Marta Czyż-Kaczor, rzeczniczka Muzeum Architektury we Wrocławiu.

ZOBACZ: Dzik skorzystał z WC na stacji pod Wrocławiem. "Toaletę mamy otwartą dla wszystkich"

"Kim jest kobieta ze słynnego zdjęcia Chrisa Niedenthala? Studentką wynajmującą stancję, córką właścicieli, przyjaciółką rodziny, a może to jej własne mieszkanie? Jeśli to ostatnie, to mieszka tu sama czy z rodziną? Nie wiemy o niej właściwie nic, choć przez lata narosło wokół jej postaci wiele mitów. Najpopularniejszym z nich i całkowicie nieprawdziwym, choć uporczywie powracającym, jest opowieść, że to portret samej projektantki Manhattanu " – pisze muzeum na swojej stronie internetowej.

Kobieta potrzebna do filmu

Muzeum chce wyjaśnić zagadkę, kim jest kobieta ze zdjęcia Niedenthala stojąca na balkonie. Dotychczas udało się ustalić, że latem 1982 r. kobieta mieszkała przy Placu Grunwaldzkim 8, prawdopodobnie na drugim piętrze. - To wszystko, co wiemy na dziś, dlatego bardzo liczymy na pamięć i pomoc mieszkańców Wrocławia! - proszą pracownicy wrocławskiego Muzeum Architektury.

Jak podano, pretekstem do poszukiwań kobiety ze zdjęcia Chrisa Niedenthala jest realizacja dokumentu „Po polsku Manhattan”. Ma być to filmowa prezentacja najważniejszego dzieła w dorobku Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, pierwszej kobiety z dyplomem architekta we Wrocławiu.

ZOBACZ: Powstanie Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Wspomoże Mieszkanie Plus

Dokument, którego producentem jest polsko-portugalska Fundacja Entre, miał już premierę w Portugalii w grudniu 2020 r. Muzeum Architektury we Wrocławiu i studio Kova Production pracują nad polską, rozszerzoną wersją filmu, którego osią przewodnią są poszukiwania kobiety sportretowanej latem 1982 r. przez Chrisa Niedenthala – podała rzeczniczka.

Informację o dotyczące kobiety ze zdjęcia można przekazać pod numerem telefonu 71 369 99 34 lub mailowo pod adresem muzeumarchitektury@gmail.com.

pdb/ sgo/PAP/Polsatnews.pl