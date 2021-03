"Sympatyków złomu zachęcamy do odbioru szrotu" - w ten sposób MPK Wrocław zwróciło się do miłośników komunikacji miejskiej, którzy w internecie krytykowali sposób przeprowadzenia remontu 25 tamtejszych tramwajów. Zdaniem miejskiej spółki, transport zbiorowy "nie może być podyktowany temu, co chcą stowarzyszenia i grupy miłośnicze". Jak zapewniła, będzie "dogadzać" innym pasażerom.