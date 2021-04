Pracownicy stacji benzynowej Gazela w Wilkszynie pod Wrocławiem musieli być zaskoczeni widokiem pewnego osobnika pędzącego w kierunku toalety. Był to dzik. Nagraniem z kamer monitoringu podzielili się na Facebooku.

Do "wizyty" doszło w ubiegły czwartek. Na nagraniu widać dzika biegnącego w kierunku toalety, która działa w budynku na terenie stacji. Dzik pędzi prosto w kierunku otwartych drzwi, jakby znał tę trasę i z WC na stacji Gazela korzystał nie raz. Po dłuższej chwili zwierzę opuszcza pomieszczenie. Co robiło w środku - nie wiadomo, bo we wnętrzu kamer nie ma.

WIDEO: Dzik skorzystał z toalety na stacji benzynowej

- Dzik wbiegł do nas do toalety, później pobiegł na tył, gdzie stałem z kolegą. Cała akcja trwała około 10 minut. Kiedy był z tyłu, rozbił głową szybę w bramie komisu samochodowego – opowiadał pracownik stacji Patryk Bychawski.

Sama wizyta dzika w toalecie trwała niecałe pół minuty. Dzikowi wyraźnie się spieszyło. Wychodzi wyraźnie spokojniejszym truchtem.

pdb/grz/Polsat News