12-letni Oskar, 8-letnia Julia i 18-letni Remigiusz trafili pod opiekę babci. Kobieta, która jest w trudnej sytuacji finansowej, założyła w internecie zbiórkę pieniędzy na dzieci.

Po publikacji na portalu polsatnews.pl w sprawę postanowił zaangażować się Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

"Rzecznik Praw Dziecka zaoferował rodzinie ze Szczecina,pełną pomoc prawną przy sądowej sprawie o ustanowienie pieczy zastępczej. Wniosek o ustanowienie takiej pieczy został już złożony w sądzie. Prawnicy Biura Rzecznika są także w stałym kontakcie z dyrekcją szkoły, która objęła małoletnich opieką i m.in. organizuje dla nich pomoc finansową." - poinformowało polsatnews.pl biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Biuro zapowiada, że po zebraniu wszystkich informacji będą podejmowane kolejne działania, które mają zabezpieczyć dobro tych dzieci.

Babcia prosi o wsparcie

"Mam niską emeryturę, z której nie jestem w stanie wyżywić nas wszystkich. Wnuki mieszkają ze mną, potrzebuję przystosować mieszkanie pod dzieci. Chciałabym uzbierać pieniążki na łóżko piętrowe, biurka, sprzęt do nauki zdalnej, żywność, ubiór i bieżące opłaty - napisała babcia osieroconych dzieci.

Na ten moment udało się zebrać ponad 36 tys. złotych.

W pomoc rodzinie zaangażowała się również dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 63 w Szczecinie, do której chodzi dwójka najmłodszych dzieci.

"Szanowni Państwo, w imieniu swoim i Rady Rodziców zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc dwójce dzieci z naszej szkoły. Stała się wielka tragedia. Dzieci w ciągu tygodnia straciły oboje rodziców. Dziś są pod opieką babci, która potrzebuję wsparcia finansowego. Jeśli tylko Państwo możecie wpłacić na konto Rady Rodziców jakiś datek na rzecz Julii i Oskara, to my te pieniądze przekażemy babci" - napisała w mediach społecznościowych dyrektorka szkoły, Joanna Połeć-Trusiuk.

Ogromny odzew

Rodzinie pomagają również rodzice dzieci, które chodzą z rodzeństwem do tej samej szkoły. "Dzieci zawsze były czyste, uśmiechnięte, grzeczne" - napisała pani Aneta, która zorganizowała zbiórkę darów dla rodziny.

Pierwsze paczki trafiły już do dzieci. "Dzieci straciły rodziców, muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a wybiegły do nas na klatkę zaciekawione i uśmiechnięte! Wzięły reklamówki i pognały do swojego pokoju. Jest może ciasno, brakuje mebli, ale jest czysto i jest tam miłość" - relacjonowała kobieta.

"Dzieci, zapytane o marzenie, które mogłybyśmy spełnić, odpowiedziały, że chyba nic, że wszystko mają... Mają na razie tak niewiele, ale potrafią się tym cieszyć. Życzę sobie i Wam tak szczerej radości z rzeczy małych i drobnych" - dodała. Odzew był tak duży, że rodzina ma problem z pomieszczeniem wszystkich darów.

"Na chwilę obecną rodzina prosi o wstrzymanie się z darami "ubraniowymi". Podobno dostali ich już dużo, a mieszkanie jest niewielkie" - wyjaśniła pani Aneta. Zachęciła również, aby wpłacać pieniądze na zbiórkę.

