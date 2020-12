Rzecznik Praw Dziecka wydłużył godziny darmowej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Od poniedziałku telefon zaufania i czat internetowy są dostępne przez całą dobę. Obie usługi są bezpłatne. Przez cały czas na pytania i problemy reagują eksperci. Zdaniem rzecznika to odpowiedź na narastające problemy najmłodszych, które w pandemii występują ze zdwojoną intensywnością.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dostępy jest pod numerem 800 12 12 12, a specjalny czat internetowy na stronie internetowej rzecznika brpd.gov.pl. Dzwoniący do telefonu zaufania nie ponoszą opłat za połączenie, czat jest bezpłatny i nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji ani dodatkowego logowania.



ZOBACZ: Stres, depresja, bezsenność. Skutki kwarantanny

"Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, stałeś się celem ataku w internecie? Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać? Nie jesteś sam. Zadzwoń pod darmowy numer 800 12 12 12 lub napisz na internetowym czacie. Czekają tam na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo" - zachęca rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, cytowany w komunikacie biura Rzecznika Praw Dziecka.

Anonimowa pomoc przez całą dobę

Mikołaj Pawlak podkreśla, że eksperci nie oczekują podawania jakichkolwiek danych, takich jak nazwisko czy adres.

"Nie musisz się przedstawiać ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać anonimowy. Eksperci pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, gdzie znaleźć konkretne wsparcie" - podkreślił Mikołaj Pawlak w komunikacie.

ZOBACZ: "Drugi lockdown może być dla nas trudniejszy". Psycholog radzi jak przygotować się na izolację

Według biura rzecznika darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży jest szczególnie potrzebna w czasie pandemii. Przeciągająca się izolacja, przeniesienie nauki do internetu, przerwanie bezpośrednich kontaktów rówieśniczych powodują, że problemy psychologiczne najmłodszych nasilają się.

Ponad 600 tys. potrzebujących wsparcia

Biuro rzecznika ocenia, że pomocy specjalisty potrzebuje ponad 600 tys. dzieci i młodzieży. Eksperci podkreślają, że z badań wynika, że co drugi nastolatek padł ofiarą przemocy rówieśniczej, co szósty się okaleczał, a aż 7 proc. dzieci i młodzieży przyznaje się do próby samobójczej.

Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt, brak zrozumienia przez dorosłych, izolacja z powodu pandemii. Dramaty młodych narastają. Od dziś działa w moim biurze całodobowy, 7 dni w tygodniu, Dziecięcy Telefon Zaufania 800121212 i czat internetowy https://t.co/2U1qPbFpMf — Rzecznik Praw Dziecka (@RPDPawlak) December 7, 2020

Stworzony w 2008 roku telefon zaufania funkcjonował jak dotąd w dni powszednie, a po godzinach urzędowych można było zostawić nagraną wiadomość, na którą eksperci odpowiadali kolejnego dnia roboczego.

WIDEO - Wizyta Gowina w Brukseli. "Była uzgodniona z premierem" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/prz/ polsatnews.pl