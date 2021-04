Najnowocześniejszy na świecie wóz transmisyjny Sony w Polsacie. Ruszy już w tym roku

Jeszcze w tym roku do floty produkcyjnej Telewizji Polsat dołączy nowy wóz transmisyjny, który będzie wykorzystywał technologie IP do produkcji i przesyłu sygnału. Jest przygotowywany przez Sony we współpracy z firmami 4Vision i Autokontener. Będzie on także bardziej przyjazny środowisku naturalnemu.

Wóz transmisyjny, który powstanie na specjalne zamówienie Telewizji Polsat, będzie wykorzystywał najnowocześniejsze światowe technologie. Główne elementy systemu będą oparte na rozwiązaniach IT i światłowodowych. Dodatkowo będzie zużywał mniej energii niż obecne wozy transmisyjne, co będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Najnowsze światowe technologie dzięki współpracy Sony i Polsatu

- Telewizja Polsat rozpoczyna proces transformacji swojej obecnej floty wozów transmisyjnych, której celem jest rozwój systemów produkcyjnych w stronę technologii IP – mówi Andrzej Szymański, dyrektor Pionu Techniki Telewizji Polsat. – Będziemy produkować sygnał w jakości Ultra HD, który niesie 4-krotnie więcej informacji niż standardowy obraz HD, dzięki czemu widz będzie w stanie dostrzec znacznie więcej szczegółów. Dodatkowo, technika HDR - High Dynamic Range – zapewni jeszcze żywsze kolory i bardziej naturalny obraz.

- Sony jest firmą, której fundamentami są od zawsze nowoczesne technologie. Jesteśmy podekscytowani, że możemy długookresowo pracować z takim klientem jak Polsat, nie tylko ze względu na siłę wzajemnych relacji, ale także ze względu na wspólną wizję zapewniania widzom tego co najlepsze w świecie technologii telewizyjnych – mówi Hiroshi Kajita, Head of Media Solutions w firmie Sony Professional Europe

Największe produkcje: koncerty, festiwale, sport – w UHD i HDR

Wóz, dzięki uniwersalności zaprojektowanych systemów wizji i dźwięku, umożliwi całkowicie niezależną i samodzielną produkcję zarówno dużych wydarzeń artystycznych, koncertów czy festiwali, jak i najbardziej skomplikowanych imprez sportowych. Realizacja programów będzie możliwa m.in. w formacie TV UHD/HD HDR z dźwiękiem Dolby 5.1.4 Atmos oraz stereofonicznym.

- Poprosiliśmy Sony o to, aby poza supertechnologiami wóz zapewniał również wydajne, komfortowe i produktywne środowisko dla załogi i ekipy produkcyjnej. Może to być osiągnięte tylko przez odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni do pracy, wybór materiałów konstrukcyjnych, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i klimatyzacji. Wybrane rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie mają decydującą role w zapewnieniu wysokiej wydajności i jakości pracy załogi – dodaje Marcin Zdanowicz, dyrektor Pionu Realizacji Telewizji Polsat.

Będzie to całkowicie samodzielny wóz transmisyjny, który dzięki wykorzystywaniu technologii IP (internetowych), będzie stanowił również krok w stronę możliwości odejścia od przesyłu satelitarnego.

Ważny krok w przyszłość

- To istotny krok w przyszłość dla Telewizji Polsat. Byliśmy liderem we wdrażaniu technologii HD, teraz czas na kolejną zmianę – wkraczamy w świat do niedawna jeszcze futurystycznych technologii w obszarze realizacji kontentu. Jestem dumny, że nasz wóz zaprojektowany przez Sony będzie wykonany w najnowocześniejszej na świecie technologii. Wszystko to robimy z myślą o widzach, aby zapewnić im najlepszą z możliwych jakość realizacji naszych programów, które już dzisiaj mogą odbierać na wiele różnych sposobów – mówi Adam Nowe, członek zarządu Telewizji Polsat.

14 kamer i torów kamerowych Sony HDC-3500 i HDC-5500 UHD HDR uzupełnionych o kamery POV i kamery bezprzewodowe Sony HDC-P50.

mikser wizyjny Sony XVS-9000 pracujący w środowisku IP.

obiektywy Fujinon, w tym typu box, którego maksymalne zbliżenie to 107x

system zarządzania Sony LEO/LSM

Wóz wyposażony jest w cztery serwery powtórkowe umożliwiające realizację siedmiu niezależnych powtórek jednocześnie. Mogą w nim pracować dwie reżyserki, co pozwala na jednoczesną produkcję dwóch różnych programów w formatach UHD/HD HDR. Wóz ma zacząć pracować dla Polsatu jeszcze w tym roku.

