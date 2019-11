Kamera Polsat News przy nocnej akcji policji. Rozbita grupa przewiozła do Polski 100 kg marihuany

Kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym zatrzymali stołeczni policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Sześciu mężczyzn usłyszało w prokuraturze zarzuty m.in. przemytu znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi. To kolejna, skuteczna akcja funkcjonariuszy wymierzona w przestępczość zorganizowaną. Przy zatrzymaniu była kamera Polsat News.

Rozpracowanie grupy przestępczej o charakterze zbrojnym to wynik pracy operacyjnej i procesowej policjantów ze stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw oraz Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Handlowali w stolicy, Wołominie i Płocku

Z informacji policjantów wynikało, że mężczyźni trudnią się głównie przemytem narkotyków oraz ich handlem na szeroką skalę i uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Środki odurzające oraz substancje psychotropowe, które były przez nich sprowadzane głównie z Holandii, trafiały na warszawski rynek, ale rozprowadzane były także w powiecie wołomińskim i płockim. Osoby zatrzymane w tej sprawie były powiązane z grupami przestępczymi tzw.: "wołomińską", "markowską" oraz odłamem grupy "szkatułowej".

Podczas prowadzonego postępowania, ale również dzięki żmudnej pracy operacyjnej, policjanci ustalili kolejne osoby podejrzewane o handel narkotykami.

Z ich informacji wynikało, że tym razem mogą mieć do czynienia z członkami tzw. "grupy płockiej", osobami karanymi, wielokrotnie notowanymi oraz niebezpiecznymi.

Zatrzymania o świcie w trzech województwach

Kiedy policjanci i prokurator zebrali dostateczny materiał dowodowy, przygotowano działania mające na celu zatrzymanie podejrzewanych o udział w tej grupie. We wczesnych godzinach porannych funkcjonariusze wspierani przez policyjnych antyterrorystów zatrzymali pięć osób.

Trzech mężczyzn wpadło na terenie województwa mazowieckiego, jeden na Śląsku, a kolejny w Toruniu. W miejscach ich zamieszkania zabezpieczono niewielką ilość narkotyków oraz pieniądze na poczet przyszłych kar.

Do prokuratury zostało doprowadzonych w sumie sześć osób. Jeden z mężczyzn przebywał bowiem w areszcie śledczym w związku z innym postępowaniem.

Śledztwo w tej sprawie stołeczni policjanci prowadzą pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Narkotyki za 4 miliony złotych

Z ustaleń śledczych wnika, że zatrzymani sprawcy mogli przemycić i wprowadzić do obrotu ponad 110 kilogramów marihuany, 2 tys. tabletek ekstazy, oraz liczone w tysiącach porcje kokainy (6 kg) i amfetaminy (4 kg). Czarnorynkowa wartość tych narkotyków wynosi ponad 4 miliony złotych.

Zarzuty, jakie usłyszeli mężczyźni, dotyczą m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, przemytu narkotyków, wprowadzenia do obrotu ich znacznej ilości oraz posiadania broni bez wymaganego zezwolenia.

Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Mogą im grozić kary wieloletniego więzienia.

Pierwsze efekty współpracy stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw oraz Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie pojawiły się już wcześniej - we wrześniu ubiegłego roku.

Zostało wówczas zatrzymanych 15 mężczyzn podejrzanych o udział w zbrojnej grupie dokonującej m.in. przemytu narkotyków, a kolejnych trzech doprowadzono z aresztów śledczych.

Beata Glinkowska