Sieć 5G dla 11 milionów mieszkańców Polski. To plan Cyfrowego Polsatu do końca tego roku 25.03.2021, 22:23 Biznes

Polsat News

- Mamy nadzieję, że do końca tego roku w zasięgu sieci 5G będzie 11 mln obywateli Polski. To jest bardzo dobry wynik i na tym nie poprzestaniemy - mówi Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu spółki Cyfrowy Polsat i sieci Plus.