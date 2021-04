Sejm powołał w czwartek Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatura posła PiS musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Senat, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości.

- Mam głęboką nadzieje, że pan Wróblewski uzyska również poparcie w Senacie. ale jeżeli okaże się inaczej, to wtedy Porozumienie przedstawi własnego kandydata - powiedział Jan Strzeżek (Porozumienie).

ZOBACZ: Bartłomiej Wróblewski: jako RPO nie będę rzecznikiem rządu ani opozycji

Dopytany przez prowadzącą program Agnieszkę Gozdyrę, kto będzie kandydatem odpowiedział, że Porozumienie trzyma nadal kciuki za Wróblewskiego.

"Ostatni bastion"

Wątpliwości co do dalszych losów kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego nie miała Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu, reprezentująca Lewicę.

- Rzecznik Praw Obywatelskich to był jeden z ostatnich bastionów broniących obywatela przed samowola władzy. Takim ostatnim bastionem demokracji jest Senat, w którym opozycja ma większość. Ta kandydatura przepadnie, jestem o tym przekonana, bo zdobycie Mount Everestu i rekomendacja PiS-u, to nie jest dla Senatu wystarczająca rekomendacja - powiedziała. W przeszłości Wróblewski zdobył Koronę Ziemi - wspiął się na najwyższe szczyty wszystkich regionów świata.

WIDEO: Fragment programu "Debata Dnia"

"Opozycja dmie w tę jedna trąbkę"

- Obawiam się, że właśnie w takim klimacie, jaki przed chwila słyszeliśmy trudno dyskutować racjonalnie o Rzeczniku Praw Obywatelskich, o tym, jaki powinien być ten rzecznik na czasy bardzo trudne, jakie przychodzą do nas po pandemii - powiedział Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk skrytykował podejście opozycji do działań partii rządzącej. - Wrzucamy to wszystko do jednego worka, jak straszny jest PiS. Opozycja w kółko dmie w tę jedną trąbkę - podsumował.

ZOBACZ: "Wróblewski - Rzeźnik Praw Obywatelskich". Baner w centrum Poznania

Miłosz Motyka (PSL) stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje pozbawić stanowisko RPO politycznej niezależności.

- Od 5 lat PiS upartyjnia wszystko, co fruwa w powietrzu, pływa w morzu i chodzi po ziemi. Upartyjnili spółki Skarbu Państwa, Trybunał Konstytucyjny i teraz chcą upartyjnić Rzecznika Praw Obywatelskich, po to żeby nie była to funkcja niezależna, tylko żeby była to funkcja kierowana z Nowogrodzkiej - powiedział.

WIDEO - Po śmierci matki walczy o opiekę nad bratem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/bas/Polsat News