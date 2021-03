"Wróblewski - Rzeźnik Praw Obywatelskich". Baner w centrum Poznania

Informację o powieszeniu baneru z wizerunkiem Wróblewskiego opublikował w mediach społecznościowych Strajk Kobiet. Rano plakat miał zostać usunięty.

To Bartłomiej Wróblewski cztery lata temu przygotował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący niezgodności z ustawą zasadniczą aborcji tzw. przesłanek eugenicznych, podobny do tego, który w zeszłym roku doprowadził do niemalże całkowitego zakazu przerywania ciąży. Wtedy, po serii protestów kobiet, wniosek został wycofany.

We wrześniu 2020 r., kiedy Wróblewski zagłosował przeciwko "piątce dla zwierząt", został na kilka miesięcy zawieszony w prawach członka PiS.

Powołuje Sejm za zgodą Senatu

Piątek to ostatni dzień na zgłaszanie w Sejmie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem PiS jest poseł Bartłomiej Wróblewski; kandydatem KO i PSL - dr hab. nauk prawnych Sławomir Patyra; Lewica ma zgłosić swojego kandydata w piątek po południu, możliwe, że będzie to działacz społeczny Piotr Ikonowicz.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. Kandydatów na RPO można zgłaszać w Sejmie do 19 marca.

Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę RPO Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września ubiegłego roku. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

