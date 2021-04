Grand prix World Press Photo pokazuje, jaki był rok 2020. Troje Polaków nagrodzonych

2020 był trudnym rokiem. Dzisiaj wyrażamy uznanie wizualnym narratorom, którzy ryzykowali życie, by przedstawić nam ważne historie o naszym świecie – piszą organizatorzy World Press Photo, najbardziej prestiżowego konkursu dla fotoreporterów. Wśród nagrodzonych znalazło się troje Polaków.

Najlepszą fotografią prasową świata uznane zostało "Pierwsze objęcie" Madsa Nissena. Przedstawia ono 85-letnią Rosę Luzię Lunardi w uścisku z pielęgniarką Adrianą Silva da Costa Souza w domu opieki w brazylijskim Sao Paulo.

ZOBACZ: Polak nominowany do World Press Photo. Jego zdjęcie wybrano z ponad 70 tys. prac

Zrobiona 5 sierpnia fotografia przedstawia pierwszy uścisk starszej kobiety od pięciu miesięcy. Kiedy w Brazylii wprowadzono koronawirusowe obostrzenia, kontakt z pensjonariuszami domu opieki ograniczono tylko do niezbędnego minimum. Ale w tym obiekcie, Viva Bem, wprowadzono prosty wynalazek: foliową kurtynę z rękawami, dzięki której ludzie mogli się znowu zacząć przytulać. Autor zdjęcia, Mads Nissen, jest Duńczykiem. Urodził się w 1979 roku.

Karolina Jonderko z World Press Photo w kategorii Projekty długoterminowe

Na liście polskich nagrodzonych w tegorocznym konkursie World Press Photo znalazła Karolinę Jonderko (ur. 1985) z Rydułtów, członkinię agencji Napo. Zajęła ona drugie miejsce w kategorii Projekty długoterminowe pracą Reborn.

W jej fotografiach matek z dziećmi nie ma nic niezwykłego, dopóki nie dowiemy się, że... nie są to prawdziwe dzieci. To niezwykle realistyczne lalki, stosowane jako terapeutyczny środek dla rodziców próbujących poradzić sobie ze stratą dziecka. Jak informuje autorka, każda z kobiet ma swoje motywy, by mieć jedną z tych lalek. Fotografka śledzi je, kiedy zajmują się swoimi winylowymi dziećmi.

Natalia Kepesz z World Press Photo w kategorii Seria portretów

Za serię portretów trzecie miejsce otrzymała Natalia Kepesz i jej seria "Niewybuch". Dokumentuje ona coraz popularniejsze w Polsce obozy młodzieżowe o tematyce wojskowej. Dziecięca zabawa w wojnę przedstawiana jest na zdjęciach zarówno pozowanych, jak i podchwyconych.

Natalia Kepesz określa się jako polska fotografka mieszkająca w Berlinie, gdzie ukończyła studia. Jak o sobie pisze, robi zdjęcia dla siebie, by lepiej zrozumieć swoją rzeczywistość i wyrazić interpretację otaczającej ją rzeczywistości.

Tomasz Markowski z World Press Photo w kategorii Pojedynczych zdjęć sportowych

Trzecie miejsce w kategorii Sport przypadło fotoreporterowi "Przeglądu Sportowego" Tomaszowi Markowskiemu. Uchwycił on wypadek na finiszu katowickiego odcinka Tour de Pologne w sierpniu 2020 roku. Markowski związany jest z "Przeglądem Sportowym" od 1999 roku.

pdb/ sgo/Polsatnews.pl