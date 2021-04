Budka apeluje do Gowina o wspólnego RPO. Porozumienie: "Rozmów o tym z PO nie będzie"

Szef PO Borys Budka zwrócił się w czwartek z apelem do wicepremiera, lidera Porozumienia Jarosława Gowina, by wraz z opozycją poszukał wspólnego kandydata na RPO, którego mógłby wybrać Sejm.

Strzeżek pytany przez PAP o ten apel podkreślił, że Porozumienie popiera kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawionego przez Zjednoczoną Prawicę Bartłomieja Wróblewskiego. Wykluczył, jakoby były planowane rozmowy lidera Porozumienia Jarosława Gowina z szefem PO Borysem Budką w sprawie wspólnego kandydata na urząd RPO.

Prawica już ma kandydata

- Zjednoczona Prawica ma swojego kandydata, a kandydatem Zjednoczonej Prawicy jest Bartłomiej Wróblewski i jego będziemy popierać - powiedział zastępca rzecznika Porozumienia.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że przepis ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który pozwala pełnić obowiązki RPO po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę jest niezgodny z konstytucją. Jak podkreślił TK, przepis ten traci moc obowiązującą po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

Budka podkreślił na konferencji prasowej, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich powinna zostać osoba niezależna od władzy, która da gwarancję przestrzegania konstytucji i zawartych w niej praw obywatelskich. – Dlatego z tego miejsca wzywam tych wszystkich, którzy dzisiaj po stronie Zjednoczonej Prawicy będą krytykować to pseudoorzeczenie, byśmy wspólnie znaleźli kandydata, który przejdzie w Sejmie - oświadczył szef PO.

Jak dodał, słowa te kieruje do wicepremiera, prezesa Porozumienia Jarosława Gowina, którego posłowie - jak przypomniał - zgłaszali już wątpliwości do rozstrzygnięcia TK. – Tak, panie premierze, dzisiaj jest ten czas, żeby stanąć po stronie obywateli, by znaleźć takiego kandydata, który uzyska większość głosów w Sejmie. Pan ma do tego wystarczającą liczbę posłów i należy to wspólnie zrobić - zaapelował Budka.

TK: Przedłużenie kadencji niekonstytucyjne

Czwartkowe postępowanie w TK zostało zainicjowane przez posłów PiS wnioskiem, który trafił do Trybunału w połowie września ub.r. Chodziło o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji RPO w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. Normę tę reguluje art. 3 ust. 6 ustawy o RPO. Kadencja rzecznika Adama Bodnara upłynęła 9 września ub.r.

Parlament trzykrotnie bezskutecznie próbował wybrać jego następcę. W czwartek ma podjąć kolejną próbę wyboru nowego RPO. Kandydatami na to stanowisko są poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, zgłoszony przez kluby KO i Koalicji Polskiej prawnik, prof. Sławomir Patyra oraz zaproponowany przez Lewicę działacz społeczny Piotr Ikonowicz.

pdb/PAP