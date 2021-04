7-latek błąkał się po osiedlu w nocy. Szukał mamy, kobieta była nietrzeźwa

Zgłoszenie o płaczącym kilkuletnim dziecku, które jest samo w pobliżu sklepu na jednym z osiedli mieszkaniowych, łukowscy policjanci otrzymali o około godz. 1 w nocy.

Policjanci we wskazanym miejscu zastali chłopca, który powiedział im, że ma 7 lat i szuka swojej mamy. - Chłopczyk mówił, że mama wyszła na chwilę z domu do pobliskiego sklepu, a on został w mieszkaniu sam i oglądał program telewizyjny. Dziecko nie mogąc doczekać się powrotu mamy do domu wyszło jej poszukać – poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie aspirant sztabowy Marcin Józwik.

Była nietrzeźwa

Chłopczyk wiedział, gdzie mieszka i zaprowadził tam policjantów. Mieszkanie było niezamknięte i nikogo w nim nie było. - Po chwili przyszła 27-letnia kobieta, jak się okazało mama zapłakanego chłopczyka. Tłumaczyła, że wyszła z domu na chwilę do sklepu kupić kartę do telefonu. Mówiła też, że po powrocie do mieszkania zauważyła, że jej synek wyszedł z domu i sama zaczęła szukać go na osiedlu – dodał Józwik.

Policjanci podczas rozmowy z 27-latką zauważyli, że jest nietrzeźwa. - Przeprowadzono badanie, które potwierdziło, że kobieta jest pod działaniem alkoholu, nie było potrzeby oznaczania jego poziomu – zaznaczył rzecznik.

Policjanci przekazali 7-latka pod opiekę mieszkającej w pobliżu babci malucha. - O zaistniałej sytuacji i zachowaniu matki chłopca zostanie powiadomiony Sąd Rodzinny i Nieletnich - dodał Józwik.

