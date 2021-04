Kłótnia o grę w Pokemony. Mężczyźni pobili 32-latka

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w Moguncji (Nadrenia-Palatynat) na Hans Böckler Sraße. 32-latek i dwóch innych graczy, w wieku 33 i 40 lat, próbowało zalogować się na tzw. arenę. Między fanami gry Pokemon Go wywiązała się sprzeczka, ponieważ tylko jedna osoba może mieć dostęp do wspomnianego miejsca w tym samym czasie.

ZOBACZ: Gigantyczna plansza do "Monopoly" znaleziona pod dywanem. Ma ciekawą historię

Od sprzeczki do pobicia

Początkowo mężczyźni zaczęli obrażać pokrzywdzonego. W ten sposób chcieli go zmusić do opuszczenia miejsca. 32-latek nie zrezygnował jednak ze swoich planów, udało mu się osiągnąć zaplanowany cel.

Jego wirtualny sukces miał być przyczyną wybuchu agresji ze strony towarzyszy, którym uniemożliwił kontynuowanie gry.

ZOBACZ: Siostry z Niemiec stworzyły grę planszową o koronawirusie

40-latek uderzył mężczyznę w twarz i chwycił ramieniem za szyję. W momencie, kiedy 32-latek próbował się uwolnić, został zaatakowany przez 33-latka.

W wyniku zdarzenia poszkodowany odniósł lekkie obrażenia. Na miejsce przybyła policja, służby wszczęły postępowanie ws. bójki graczy.

ms/echo-online.de, tag24.de