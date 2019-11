13-latek ukradł kolekcjonerskie karty z Pokemonami za prawie 2 tys. zł

Kradzież zgłosił pracownik sklepu. Straty oszacował na prawie 2 tys. złotych.

"Funkcjonariusze wydziału kryminalnego szybko ustalili, że sprawcą tego zdarzenia jest 13-latek z Puław. Wizyta w domu chłopca potwierdziła ich przypuszczenia. Odzyskane zostały skradzione przedmioty, a 13-latek przesłuchany" - czytamy w komunikacie policji.

Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.

195 tys. dolarów za kartę

Pierwsze gry z serii Pokemon (wersje Red i Blue) zostały wydane w 1996 r. na konsole Nintendo Game Boy. Jeszcze w tym samym roku premierę miała kolekcjonerska gra karciana (Pokemon Trading Card Game w skrócie TCG - red.), a rok później serial animowany o przygodach trenera Pokemon Asha Ketchuma. Ostatnim filmem o "kieszonkowych stworkach" jest "Pokemon - Detektyw Pikachu".

Każdy z projektów rozwijany jest po dziś dzień - w listopadzie tego roku premierę miała najnowsza odsłona gry "Pokemon Sword and Shield" na konsole Nintendo Switch. Wszystkie gry z serii sprzedały się w ponad 350 mln egzemplarzy. Wyemitowano również 20 sezonów serialu animowanego.

Do tej pory sprzedano ponad 2 mld kart Pokemon. Za niektóre z nich, kolekcjonerzy są w stanie zapłacić nawet kilkaset tysięcy dolarów. Absolutny rekord padł podczas licytacji "Illustratora Pikachu" - karty promocyjnej z maskotką serii, wydanej na przełomie 1997 i 1998 r. Za jedną z 39 unikalnych kart, licytujący zapłacił ostatecznie 195 tys. dolarów (ponad 760 tys. złotych).

The Pokemon Illustrator card is said to be the rarest Pokemon Card in the world with only 39 copies being distributed and given out to winners of a contest held by Corocoro in November 1997 and printed in December. Another similar contest in 1998 was held to promote the 1st movie pic.twitter.com/e2VpF41JD5