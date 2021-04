Czy dzieci wrócą do żłobków i przedszkoli? Dziś decyzja ws. obostrzeń

- Ponowne otwarcie od 19 kwietnia żłobków i przedszkoli jest bardzo prawdopodobne - powiedziała we wtorek prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej po spotkaniu tego gremium. Dodała, że innych luzowań obostrzeń epidemicznych, na razie nie należy się spodziewać.

- Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zakażenia w najmłodszej grupie stanowią ok. 1 procenta wszystkich zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Liczby zakażeń w tej grupie wzrastały równolegle do fali epidemii, a nie ją wyprzedzały, czy napędzały. Dlatego po dzisiejszym spotkaniu Rady Medycznej z rządem można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że żłobki i przedszkola zostaną od poniedziałku ponownie otwarte - wskazała prof. Marczyńska, specjalistka od chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Dodała, że przedstawiciele rady doskonale rozumieją zmęczenie społeczne obostrzeniami, muszą jednak stać na straży wydolności systemu ochrony zdrowia.

"Lepiej jeszcze się z tym wstrzymać"

Takiego otwarcia - jak w przypadku żłobków i przedszkoli - na razie nie będzie najprawdopodobniej w klasach I-III. Członkowie rady doradzającej premierowi argumentowali, aby jeszcze się z tym wstrzymać. Konieczne jest bowiem zmniejszenie obłożenia łóżek szpitalnych.

Prof. Marczyńska przekazała, że kolejne spotkanie Rady Medycznej odbędzie się jeszcze na pewno przed majówką. W jej ocenie komunikowane w środę przedłużenia obostrzeń nie będą najpewniej dotyczyły jeszcze początku maja. Nie umiała odpowiedzieć, czy w środę zostaną zakomunikowane pewne rozluźnienia dotyczące przepisów o aktywności sportowej na obiektach na świeżym powietrzu. Temat ten nie był we wtorek konsultowany z radą.

W środę komunikat rządu

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany przez rp.pl o to, kiedy możemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie obostrzeń, odparł, że m.in. na ten temat w środę będzie rozmawiał Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

- Jutro trzeba się spodziewać, że po tym posiedzeniu wydamy oficjalny komunikat, natomiast rozmowy toczyły się i dziś i jutro - poinformował szef resortu zdrowia.

- Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się jutro finalizowała i na pewno będziemy jutro przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami - też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło - podsumował.

Kiedy otwarcie żłobków i przedszkoli?

Pierwszym etapem znoszenia obostrzeń ma być otwarcie żłobków i przedszkoli.

- Jeśli dane ze środy i czwartku potwierdzą tendencję spadkową, czyli to odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku, jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych. A następnie w maju do szkół ponadpodstawowych. Tak, żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym – tłumaczył we wtorek w radiu RMF minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

O podobnym scenariuszu odmrażania gospodarki mówił w ubiegłym tygodniu w "Gościu Wydarzeń" rzecznik rządu Piotr Müller.

- Mam nadzieję, że uda się po 18 kwietnia część obostrzeń zniwelować. I tak jest cel, żeby ich nadmiarowo nie wprowadzać, jeżeli to nie będzie konieczne - przekonywał. - Liczę, że końcówka kwietnia przyniesie nieco lepsze informacje, że częściowo będzie można przywrócić funkcjonowanie niektórych usług, być może podjąć decyzje dotyczące usług na powietrzu - zapowiedział. Jak mówił, "to wszystko zależy od tego, jak daleko będzie posunięty program szczepień i jak wiele będzie zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach".

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 227 nowych przypadkach koronawirusa, zmarło 644 zakażonych. Zajętych jest 75 proc. łóżek w szpitalach i 79 proc. respiratorów.

