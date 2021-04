Coraz więcej zajętych łóżek dla pacjentów covidowych

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że w szpitalach przebywa 34 tys. 619 chorych z COVID-19, a 3 tys. 513 z nich jest podłączonych do respiratorów. Resort poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 tys. 726 łóżek i 4 tys. 450 respiratorów.

Oznacza to, że w skali kraju wolnych jest 11,1 tys. łóżek covidowych, czyli 24,3 proc. oraz 937 respiratorów, czyli 21 proc.

W poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 33 tys. 990 chorych z COVID-19, z których 3 tys. 483 jest pod respiratorem.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska komentując sytuację epidemiczną ocenił: "wydaje się, że szczyt zakażeń mamy już poza sobą. To był mniej więcej okres świąteczny, kiedy tych zakażeń było najwięcej w Polsce. Teraz, po dwóch tygodniach od tego szczytu, widzimy dużą liczbę osób, które są przyjmowane do polskich szpitali. Widzimy, że ten szczyt trzeciej fali, jeśli chodzi o szpitale, mamy w tej chwili".

Wiceminister wskazał, że w szpitalach przybywa pacjentów w coraz gorszym stanie zdrowia. - Polacy w okresie świątecznym nie zgłaszali się do szpitali (…). Myślę, że ten tydzień w dalszym ciągu będzie tygodniem dość trudnym dla polskiego szpitalnictwa, pacjentów codziennie przybywa - dodał.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że bardzo trudna sytuacja pod względem zajętych łóżek covidowych nadal panuje na Śląsku. - Na bieżąco województwo stara się sobie radzić i ta skala relokacji z województwa śląskiego do innych województw jest już dużo mniejsza, bo mówimy tu już o trzech pacjentach na dobę, którzy są przewożeni do ościennych województw, kiedy jeszcze w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o skali ponad 10 pacjentów - przekazał Andrusiewicz.

Zaznaczył, że na Śląsku sytuacja jest trudna także pod względem zajętych respiratorów, choć w regionie powstają kolejne łóżka covidowe z respiratorami. Dodał, że trudna sytuacja panuje także w woj. mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie jest ponad 80 proc. zajętych respiratorów.

Sytuacja w poszczególnych województwach

Zebrane informacje pokazują, jak sytuacja wygląda w poszczególnych województwach.

W Dolnośląskim w szpitalach we wtorek wolnych było 759 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Lekarze mają też do dyspozycji 86 wolnych respiratorów. W szpitalach w regionie przygotowano 3 tys. 688 łóżek dla chorych na COVID-19, z czego 2 tys. 929 są zajęte oraz 342 respiratory dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 256 jest wykorzystywanych do leczenia.

We wrocławskim szpitalu tymczasowym przy ul. Rakietowej, który prowadzony jest przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK), zajętych jest 191 łóżek z 273 udostępnionych. W USK zajętych jest 81 łóżek ze 140 przygotowanych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Na 30 łóżek respiratorowych 21 są tam zajętych. W największym na Dolnym Śląsku szpitalu zakaźnym – Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – hospitalizowanych jest we wtorek 237 pacjentów z COVID-19, z czego 52 wymaga wspomagania respiratorowego.

W Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc przebywa 168 pacjentów z COVID-19, w tym 6 pod respiratorami. W szpitalu w Bolesławcu – 144, w tym 31 pod respiratorami. W Wałbrzychu hospitalizowanych jest 162 pacjentów, z czego 19 wymaga wspomagania respiratorowego. W Jeleniej Górze leczonych jest 81 osób, a w Legnicy - 142.

W Kujawsko-pomorskim wolnych jest 541 łóżek i 75 respiratorów dla pacjentów z COVID-19. Łączna liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 2 tys. 263, z których 1 tys. 722 jest zajętych. Szpitale w regionie dysponują 260 respiratorami, z których 185 jest wykorzystywanych. W porównaniu z sytuacją w piątek liczba wolnych łóżek wzrosła o 97, a o 7 wzrosła liczba wolnych respiratorów.

W Lubelskim w szpitalach jest 2 tys. 226 łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego zajętych jest 1 tys. 671, a 555 pozostaje wolnych. Respiratorów dla pacjentów zarażonych koronawirusem jest 229, z czego 164 zajętych, wolnych pozostaje 65. Dane te odnoszą się do stanu z poniedziałku.

W stosunku do sytuacji sprzed tygodnia liczba łóżek covidowych zwiększyła się o 63. Łóżek zajętych jest o 104 więcej. O 41 zmniejszyła się liczba wolnych łóżek. Wolnych respiratorów jest o 15 mniej niż przed tygodniem.

W szpitalu tymczasowym urządzonym w Targach Lublin we wtorek uruchomiony został drugi 10-łóżkowy moduł respiratorowy. Obecnie dostępnych dla pacjentów jest tam 160 łóżek, w tym 20 respiratorowych. We wtorek rano w szpitalu tymczasowym przebywało 106 pacjentów, w tym 4 na oddziale respiratorowym.

30 łóżek (20 w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim i 10 w szpitalu Biłgoraju) z bazy łóżek covidowych w woj. lubelskim zostało przeznaczonych dla pacjentów z woj. podkarpackiego. We wtorek rano w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim było 6, a w szpitalu w Biłgoraju był jeden pacjent z Podkarpacia.

W Lubuskim w szpitalach dla chorych na COVID-19 jest przygotowanych 1 tys. 551 łóżek. We wtorek 1009 z nich było zajętych. Na 163 łóżka z respiratorami pacjentów leczono na 101.

W Szpitalu Tymczasowym w Zielonej Górze przebywa 150 pacjentów chorujących na COVID-19, w tym 27 na łóżkach z respiratorami. Chorzy na COVID-19 są również leczeni w innych lubuskich szpitalach wyznaczonych przez wojewodę do walki z pandemią, m.in. w Drezdenku, Międzyrzeczu, Torzymiu, Żaganiu, Żarach, Sulechowie, Świebodzinie i Słubicach.

Tak zwane łóżka covidowe stanowią około 65 proc. wszystkich dostępnych w lubuskich szpitalach. W marcu br., z powodu znacznego wzrostu hospitalizacji liczba miejsc dla pacjentów z COVID-19 wzrosła o 500, w tym 70 łóżek respiratorowych; w kwietniu przybyło kolejnych 36 łóżek, w tym osiem wyposażonych w respiratory.

W Łódzkim jest 850 wolnych miejsc covidowych w szpitalach, podczas gdy przed weekendem było ich 944, co oznacza, że przybyło prawie 100 nowych chorych. Wolnych jest także 160 respiratorów z 357 przygotowanych dla chorych na COVID-19. Respiratoroterapii poddawanych jest 197 pacjentów z koronawirusem.

W szpitalach regionu łódzkiego na I, II i III poziomie tzw. zabezpieczenia szpitalnego jest w sumie 3 tys. 870 łóżek covidowych, z czego wolnych jest 850 miejsc. W placówkach przebywa łącznie 3 tys. 020 pacjentów z COVID-19 – od piątku przybyło ich 94.

Na I poziomie leczenia, czyli tzw. izolacyjnym, na 426 miejsc zajęte są 342. Z kolei na II poziomie leczenia szpitalnego, gdzie najczęściej przyjmowani są pacjenci z COVID-19, na 3 tys. 102 miejsc izolacyjno-zakaźnych zajętych jest 2 tys. 441. Pacjenci z koronawirusem są hospitalizowani także na oddziałach specjalistycznych – jest to tzw. III poziom zabezpieczenia. W regionie łódzkim są 342 takie specjalistyczne łóżka covidowych, z czego 237 jest zajętych, a 105 wolnych.

W Małopolskim dostępnych jest 4 tys. 276 łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego wolnych było 1 tys. 282. Wolnych jest też 60 z 473 dostępnych respiratorów.

W Mazowieckim w szpitalach na 5 tys. 934 miejsca dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 4 tys. 706 łóżek. 1 tys. 228 jest nadal wolnych. Jeśli chodzi o respiratory, to na 636 takie urządzenia 559 jest w użyciu, a 77 jest nadal wolnych.

W Opolskim w szpitalach przeznaczone jest 1 tys. 180 miejsc w szpitalach. Z tej liczby zajęte jest 806 łóżek. Na 101 szpitalnych respiratorów, obecnie zajęte są 72 urządzenia. W najbliższych dniach liczba łóżek dla chorych na COVID-19 ma zwiększyć się o 150 miejsc w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

W Podkarpackim w szpitalach są 2 tys. 563 łóżka dla pacjentów z COVID-19. Zajętych pozostaje 1 tys. 912 z nich. Z kolei z 266 łóżek respiratorowych w woj. podkarpackim 233 pozostają zajętych. W szpitalu tymczasowym, który dysponuje 112 łóżkami, przebywa 101 pacjentów. Lecznica działa w nowo wybudowanym skrzydle rzeszowskiego Szpitala MSWiA.

W Podlaskim szpitale zapewniają 1 tys. 614 miejsc covidowych, zajętych jest 53,4 proc. - w szpitalach przebywały we wtorek 862 osoby zakażone koronawirusem i wymagające leczenia szpitalnego. Pod respiratorami przebywa 77 osób. Zajętych jest 58,8 proc. ze 131 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 w najcięższych stanach.

W kompleksie klinik zakaźnych szpitala USK we wtorek było zajętych 181 miejsc, z czego 62 w szpitalu tymczasowym nr 1. Zajęte też były dwa z dziesięciu respiratorów. W głównej siedzibie szpitala przy ul. Skłodowskiej nie było wolnego ani jednego respiratora spośród przeznaczonych dla pacjentów z CIVID-19. W szpitalu tymczasowym nr 2, który działa w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego było jedenastu pacjentów. Szpital USK prowadzi oba szpitale tymczasowe.

W Pomorskim dzienna liczba osób zakażonych koronawirusem przebywających w szpitalach w regionie utrzymuje się na poziomie 1720 - 1730. W szpitalach specjalistycznych drugiego poziomu przebywa obecnie 1 tys. 348 pacjentów zakażonych koronawirusem. W placówkach tych zajętych jest 106 ze 160 respiratorów. Wolnych pozostaje tam 305 łóżek i 54 respiratory.

W szpitalu tymczasowym, który powstał w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku jest obecnie 216 łóżek, z czego 177 jest zajętych. Wolnych pozostaje więc 39 miejsc. Natomiast w szpitalu tymczasowym MSWiA w Sopocie chorzy zajmują 37 z 84 łóżek.

W Śląskim przygotowano dotąd 5 tys. 408 łóżek tlenowych dla chorych na COVID-19 i 490 łóżek respiratorowych. Zajęte jest odpowiednio 86 i 93 proc. tych miejsc.

Choć liczba zakażeń, relokacji pacjentów do innych województw i wyjazdów karetek do chorych na COVID-19 w ostatnich dniach spada, to służby wojewody podchodzą do tych danych z dużą ostrożnością. "Najbardziej niepokojący jest obecnie deficyt miejsc respiratorowych, dlatego wciąż korzystamy z pomocy innych województw, które przejmują naszych chorych" – powiedziała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Według danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wolnych jest 745 łóżek tlenowych i 36 respiratorowych. Ostatniej doby 3 pacjentów trafiło do szpitali w woj. opolskim – w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu. Na 673 wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 342 to wyjazdy do osób zakażonych koronawirusem.

W szpitalu tymczasowym w Katowicach leczonych było we wtorek 251 pacjentów, w tym 25 na respiratorach, a w drugiej takiej placówce w Pyrzowicach – 126 chorych, w tym 10 na respiratorach. Szpital w Pyrzowicach zbliża się do granicy swoich możliwości – maksymalna liczba chorych, jaką może przyjąć, to 144 osoby.

W Świętokrzyskim w szpitalach zajęte jest 1 tys. 484 z 1 tys. 905 łóżek covidowych. W regionie przygotowano ponadto 186 respiratorów, z czego 157 są w użyciu.

W porównaniu z ubiegłym wtorkiem liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa zmalała o 44. Jednocześnie w szpitalach przygotowano dodatkowo 21 miejsc covidowych. Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba zajętych respiratorów - 162 (6 kwietnia) wobec 157 we wtorek (13 kwietnia).

Obecnie w woj. świętokrzyskim pacjenci z COVID-19 są przyjmowani w szpitalach w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Włoszczowie, Pińczowie, Opatowie, Szpitalu Kieleckim oraz MSWiA w Kielcach.

W Warmińsko-mazurskim z dostępnych 1 tys. 529 łóżek covidowych 939 jest zajętych. Ze 186 respiratorów dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 116 urządzeń. Wolnych pozostaje 590 łóżek covidowych. Obłożenie na łóżkach covidowych wynosi 61 proc. Wolnych pozostaje także 70 respiratorów; zajętych jest 62 proc.

We wtorek pula łóżek w szpitalu tymczasowym na SOR-ze w Szczytnie zwiększyła się o 30 łóżek. 10 z nich wyposażonych jest w respirator. Lecznica dysponuje obecnie setką łóżek.

W Wielkopolskim w szpitalach wolne są 683 łóżka covidowe i 85 respiratorów. W regionie w szpitalach dostępnych jest łącznie 3 tys. 814 łóżek covidowych, z czego 3 tys. 131 jest zajętych. Stanowi to spadek o 42 zajęte łóżka w stosunku do dnia poprzedniego. Liczba respiratorów dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi w regionie 306, w tym 221 łóżek jest zajętych.

W szpitalu tymczasowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich na łączną liczbę 356 łóżek covidowych 305 jest zajętych. Z kolei na 20 respiratorów 15 jest zajętych.

W Zachodniopomorskim w szpitalach wolnych jest 626 łóżek covidowych. Zajętych jest 1 tys. 159 z 1 tys. 785 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Zajętych jest też 118 ze 159 respiratorów dla pacjentów covidowych.

