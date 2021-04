Z tej nietypowej formy testowania się pod kątem obecności SARS-CoV-2 mogą skorzystać m.in. uczniowie i przedszkolaki w Kolonii. "Testy-lizaki" zostały tam wprowadzone od 12 kwietnia.

Przystąpienie do tej metody diagnozowania COVID-19 jest dobrowolne i bezpłatne. Jej koszty w tym przypadku pokrywa miasto - wydatki szacuje się na ok. 5 mln euro - podaje serwis wdr.de.

"Testy-lizaki" wyglądem przypominają patyczek higieniczny, który należy ssać przez 30 sekund podczas wykonywania testu. Później pobrany w ten sposób materiał trafia do laboratorium, gdzie jest poddawany ocenie.

Ze względu na to, że przedszkolaki są w placówkach cały tydzień, dzieci i wychowawcy powinni wykonywać dwa testy tygodniowo.

Wykorzystywane dotąd formy testowania, jak pobieranie wymazu z gardła i nosa, okazywały się zbyt trudne do przeprowadzenia u dzieci.

"Lizaki" to rodzaj testów typu PCR. Został opracowany przez miasto wraz z miejscowym szpitalem uniwersyteckim. Akcja z ich wykorzystaniem potrwa w Kolonii co najmniej do 21 maja.

Z kolei w miejscowości Lathen (Dolna Saksonia) pilotażowy projekt ma potrwać w przedszkolu przez dwa tygodnie (od 12 kwietnia). O "testy-lizaki" starają się również szkoły podstawowe w Bergisch Gladbach (Nadrenia Północna-Westfalia).

Natomiast wraz z nadejściem cieplejszej aury w Hiszpanii przybywa szkół, w których lekcje organizowane są na świeżym powietrzu, między innymi na plaży. Taka forma prowadzenia zajęć upowszechnia się w związku z utrzymywaniem się pandemii COVID-19.

