"Na dachu Telewizji Polsat św. Mikołaj zostawił prezenty". Trafią do dzieci z domów dziecka

Po raz drugi Polsat Media wraz z Fundacją Polsat, przy wsparciu licznego grona partnerów: producentów oraz dystrybutorów zabawek, kosmetyków i słodyczy, przygotowały dla wychowanków domów dziecka prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku paczki z niespodziankami trafią do 1250 dzieci z 35 placówek w całej Polsce.

- Szybciutko naświetlę scenariusz. Otóż nieopatrznie, święty Mikołaj zostawił na dachu Telewizji Polsat prezenty i one trafiły do Polsat Media – opowiada Jerzy Mielewski, dziennikarz Polsat Sport.



- One są już popakowane, pracowite małe elfiki z Polsat media to wszystko pogrupowały, prezenty są w dobrych rękach i trafią do ponad 1200 dzieciaków, tak że będą miały udane święta, wszystko dzięki elfikom z Polsat Media - dodaje.

Jak mówi Mielewski, "pudła są zapakowane prezentami do pełna, więc wszystkie dzieciaki w każdym domu dziecka będą miały coś dla siebie".

- Są klocki, puzzle, gry i troszkę słodkości, żeby było fajnie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze, że znajdą, że uwierzą, że w czasie pandemii święty Mikołaj ze swoimi reniferami, ze swoimi saniami ruszył w świat i nie zapomni o dzieciakach - podkreśla dziennikarz.

Fundacja Polsat pomaga od 24 lat



Fundacja Polsat to jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu czterech lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 37 tys. 762 małych pacjentów i wsparła finansowo 2635 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 257 mln. 68 tys. 233,87 złotych. Więcej informacji o działaniach Fundacji POLSAT – www.fundacjapolsat.pl.

