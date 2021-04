"Realne 10 mln szczepień miesięcznie. Liczymy na większe dostawy w końcówce kwietnia"

Premier podczas wizyty w województwie śląskim odwiedził punkt szczepień przeciw COVID-19 w hali lodowiska "Tafla" w Gliwicach.

Szef rządu podczas wypowiedzi dla mediów podkreślił, że Narodowy Program Szczepień przyspiesza. Wskazał, że coraz więcej szczepionek dociera do Polski. - Widać, że to, co wcześniej anonsowaliśmy, czyli między 5,5 a 7 mln (dawek szczepionek-PAP) wydaje się niezagrożone. Cały czas liczymy na większe dostawy w końcówce kwietnia. To oznacza, że będziemy mogli pierwszą dawką zaszczepić około 6 mln obywateli - powiedział premier.

"Widać, że szczepionka działa"

Jak dodał, już pierwsza dawka bardzo pomaga. - Ona przynajmniej sprawia tyle, że bardzo rzadko następuje ciężki, tragiczny przebieg choroby COVID-19, a więc naprawdę warto - podkreślił Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że po grupach takich jak medycy, czy pensjonariusze DPS-ów, już zaszczepieni, widać, że szczepionka działa.

Premier wskazał, że dzisiaj rozwijany jest program szczepień powszechnych. - To znaczy, że w każdym powiecie przygotowywany jest punt na dużą liczbę szczepionek, która do nas przybędzie - dodał.

Szef rządu przypomniał, że w miniony piątek jednego dnia zaszczepionych przeciw Covid-19 zostało ponad 250 tys. osób. Stwierdził też, że "nasza presja na Unię Europejską daje rezultaty".

- Kilka dni temu rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej pani Ursulą von der Leyen już o III kwartale, IV kwartale, o przyszłym roku i o jak największych zaopatrzeniach w szczepionkę na kolejne miesiące - powiedział. Zaznaczył, że dostawy szczepionek mają być zdecydowanie coraz większe.

"Najlepsze remedium"

Premier ocenił, że szczepionki to "najlepsze remedium", które w najbliższych tygodniach będzie przynosiło coraz lepsze rezultaty w skali całej Polski. - Bardzo na to nie tylko liczymy, ale też widzimy po danych, które do nas spływają - zaznaczył.

- My zapewniamy całą infrastrukturę i finansowanie każdego szczepionego obywatela. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu wysiłkowi (...) będziemy w stanie przeprowadzić ten program jeszcze szybciej niż do tej pory zapowiadaliśmy - powiedział Morawiecki.

Podziękował jednocześnie "wszystkim tym, którzy dbają o to, żeby fala szczepień zwalczyła trzecią falę koronawirusa, w której się znajdujemy".

"Jest trzecia fala, ale nadchodzi też fala szczepień i to jest dobra wiadomość, wiadomość na skuteczne pozbycie się pandemii" - powiedział premier.

msl//Polsatnews.pl/PAP