Nadrenia-Palatynat jest od niedzieli pierwszym krajem związkowym Niemiec, który zdecydował się na wprowadzenie specjalnych praw dla osób zaszczepionych.



Podstawowym warunkiem, by skorzystać z przywilejów jest przyjęcie dwóch dawek szczepionki. Od ostatniej musi minąć 14 dni. Jednak nie jest to jedyny wymóg. U osób chcących skorzystać ze specjalnych praw, nie mogą występować objawy, które wskazywałyby na zakażenie koronawirusem.

Każdy, choćby przyjął już dwie dawki dowolnego preparatu przeciw COVID-19, a występuje u niego np. katar, kaszel, gorączka, ból gardła, czy np. ma zaburzenia smaku, musi przestrzegać wszystkich obostrzeń obowiązujących także osoby niezaszczepione.

Zaszczepieni mogą iść do fryzjera i restauracji bez testów

Wśród przywilejów, z których od niedzieli mogą korzystać zaszczepieni, resort zdrowia Nadrenii-Palatynatu wymienia zwolnienie z posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy robieniu zakupów, wizyt u fryzjera, czy korzystaniu z ogródków restauracyjnych.

Mieszkańcy Nadrenii-Palatynatu mogą wybrać się do ogródków przy restauracjach lub pójść do fryzjera pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku szybkiego testu.





Jak dotąd w Nadrenii-Palatynacie zaszczepionych zostało 13 proc. mieszkańców landu (dane z 7 kwietnia). Od 12 kwietnia po wjeździe do kraju z obszaru ryzyka osoby zaszczepione nie muszą już poddawać się kwarantannie.

Zmiany mają charakter tymczasowy: nowelizacja dotycząca kwarantanny obowiązuje do 10 maja, a zwolnienie z obowiązku przedłożenia wyniku testu na koronawirusa dla zaszczepionych - do 25 kwietnia.

Przywileje możliwe w całych Niemczech

Nie jest wykluczone, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone w całych Niemczech. Zapowiadał to przed tygodniem federalny minister zdrowia Niemiec Jens Spahn. - Osoby, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 mogą wkrótce wrócić do normalnego życia - powiedział Spahn w rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag".

- Każdy, kto został w pełni zaszczepiony może być w przyszłości traktowany jak osoba, która uzyskała negatywny wynik badania - wyjaśnił Spahn. Dodał, że warunkiem takiego scenariusza jest przezwyciężenie trzeciej fali epidemii i zniesienie niektórych restrykcji, np. otworzenie zakładów usługowych w oparciu o szybkie testowanie klientów.

grz/msl merkur.de/Polsatnews.pl