Resort zdrowia poinformował o 12 013 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (1831), mazowieckiego (1809), dolnośląskiego (1214), wielkopolskiego (1125), małopolskiego (1079), pomorskiego (727), łódzkiego (722), podkarpackiego (623), kujawsko-pomorskiego (524), zachodniopomorskiego (484), świętokrzyskiego (371), lubelskiego (357), lubuskiego (295), opolskiego (293), warmińsko-mazurskiego (230), podlaskiego (167).

162 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - podało MZ.

Z powodu COVID-19 zmarło 15 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 46 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 2 586 647/ 58 481 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ponad 58 tys. testów

Ostatniej doby wykonano 58 456 testów na obecność koronawirusa, w tym 24 433 testy antygenowe. Wykryto 12 013 przypadków zakażenia – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 13 062 929 próbek pobranych od 12 736 981 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 3 500 976 badań na wykrycie wirusa SARS-CoV-2. 📊 W ciągu doby wykonano ponad 58,4 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/zlt6nrmhNV — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 12, 2021 Najwięcej testów diagnostycznych do tej pory w ciągu doby wykonano 8 kwietnia. Było ich ponad 111,5 tys. Wtedy też zdiagnozowano 27 887 nowych przypadków COVID-19. Również tego dnia resort poinformował o najwyższej dotychczas dziennej liczbie zgonów. W wyniku COVID-19 zmarło 241 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 713. W sumie to 954 zgony. Natomiast najwięcej dziennych zakażeń wykryto dotychczas 1 kwietnia - 35 251 nowych przypadków przy ponad 109,4 tys. wykonanych testów.

Niemal 3,5 tys. pacjentów pod respiratorami

Wspomagania respiratorem wymaga 3483 chorych. To o 24 pacjentów więcej niż dzień wcześniej – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia przekazał w poniedziałek, że w kraju przygotowano 45 675 łóżek i 4454 respiratorów dla pacjentów z COVID-19. Natomiast w niedzielę w szpitalu przebywało 33 460, z czego 3459 pod respiratorami; w sobotę odpowiednio - 34 167 i 3373; w piątek 34 550 i 3376; w czwartek - 34 864 i 3362; w środę - 34 691 i 3342; we wtorek - 33 544 i 3315.

Tydzień temu, w poniedziałek 5 kwietnia, hospitalizowanych z powodu COVID-19 było 32 656 pacjentów i 3269 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 29 marca, w szpitalach było 29 920 pacjentów, z czego 2985 pod respiratorami.

Resort zdrowia w poniedziałek poinformował też, że kwarantanną objęto 362 823 osób. Dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiały 2 197 782 osoby.

Ruszyły zapisy na szczepienia kolejnego rocznika

Dzisiaj ruszają zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 59 lat (rocznik 1962), które wcześniej nie wypełniły formularza zgłoszeniowego. Mogą się one rejestrować przez internet, w punktach szczepień, dzwoniąc na infolinię 989 lub wysyłając SMS pod numer 880 333333. W kolejnych dniach zapisy coraz młodszych roczników - 24 kwietnia otworzą się zapisy dla urodzonych w 1973 r.





Zgodnie z harmonogramem szczepień od poniedziałku, 12 kwietnia codziennie, przez następne 12 dni uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od osób w wieku 59 lat, czyli rocznika 1962.

Każdego dnia dołączać do nich będą mogły osoby urodzone rok później niż te, które danego dnia zapisują się. Taką zasadę przyjęto do 24 kwietnia. Tego dnia przyjdzie kolej rocznika 1973. Osoby, które nie zapiszą się w wyznaczonym dniu, mogą to zrobić też później. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu do 25 kwietnia nie nastąpi jednak pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku bądź latach.

Objawy po ośmiu miesiącach

Co dziesiąta osoba łagodnie przechodząca COVID-19 jeszcze po ośmiu miesiącach po zakażeniu odczuwa co najmniej jeden objaw (umiarkowany do ciężkiego), który negatywnie wpływa na jej pracę, jakość życia lub kontakty towarzyskie - wynika w badania opublikowanego na łamach czasopisma "JAMA".

Autorami pracy są naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji. Wiosną 2020 roku pobrali próbki krwi od przeszło 2 tys. dorosłych osób, które przechorowały COVID-19. Kolejne próbki pobierali co cztery miesiące, jednocześnie prosząc uczestników o wypełnianie kwestionariuszy dotyczących długoterminowych objawów choroby oraz ich wpływu na jakość życia. ZOBACZ: Objawy Covid-19 jeszcze po wielu miesiącach. Ma je jedna na dziesięć osób Druga część badania, przeprowadzone w styczniu 2021 roku, polegała na ocenie długoterminowych skutków zachorowania na pracę oraz życie społeczne i prywatne uczestników, którzy łagodnie przeszli COVID-19 co najmniej osiem miesięcy wcześniej. Grupa badawcza składała się tym razem z 323 osób (średnia wieku 43 lata). Wyniki pokazały, że 26 proc. osób, które przeszły COVID-19, miało co najmniej jeden umiarkowany do ciężkiego objaw, który utrzymywał się u nich dłużej niż dwa miesiące, a 11 proc. miało takowy jeszcze osiem miesięcy po zakażeniu. Uczestnicy zgłaszali, że objaw ten negatywnie na ich życie zawodowe, towarzyskie lub domowe. Najczęstszymi objawami były utrata węchu i smaku, zmęczenie i problemy z oddychaniem.

