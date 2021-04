Zgodnie z harmonogramem szczepień od poniedziałku, 12 kwietnia codziennie, przez następne 12 dni uruchamiane są zapisy dla kolejnych roczników, począwszy od osób w wieku 59 lat, czyli rocznika 1962.

Pełne uwolnienie wszystkich roczników?

Każdego dnia dołączać do nich będą mogły osoby urodzone rok później niż te, które danego dnia zapisują się. Taką zasadę przyjęto do 24 kwietnia. Tego dnia przyjdzie kolej rocznika 1973. Osoby, które nie zapiszą się w wyznaczonym dniu, mogą to zrobić też później. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu do 25 kwietnia nie nastąpi jednak pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku bądź latach.

Zapisy dotyczą wszystkich osób z danego rocznika, które na początku roku (styczeń, luty, marzec) nie wypełniły formularza dotyczącego gotowości zaszczepienia. Jeśli to uczyniły, mogły zapisać się na szczepienie wcześniej, zgodnie z zapowiedzią, że gdy nadejdzie kolej ich grupy wiekowej, traktowane będą przy zapisach priorytetowo.

Jak się zapisać?

O północy z niedzieli na poniedziałek udostępniono zapisy przez e-rejestrację i na Internetowym Koncie Pacjenta. Można rejestrować się też wysyłając SMS na numer 880-333-333, a także dzwoniąc na infolinię pod numerem 989 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Jedna z możliwości zapisu to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Dla dzwoniących z zagranicy to numer +48 22-62-62-989. Wystarczy podać numer PESEL, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia – przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.

Drugi sposób na umówienie wizyty to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl. Warunkiem jest jednak posiadanie profilu zaufanego. Można go założyć online np. za pomocą bankowości internetowej, jeśli daje nam taką możliwość. Wystarczy wejść na stronę banku lub zadzwonić na jego infolinię, by uzyskać szczegółowe informacje. Na stronie banku powinna być specjalna zakładka służąca zakładaniu profilu zaufanego. Można go też potwierdzić za pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Zgłaszający chęć zaszczepienia poprzez e-Rejestrację otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, może wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje SMS z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą - przypomnienie.

Na szczepienie zapisać można również się wysyłając SMS na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: Szczepimysie. System przesyła prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Następnie proponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Wystarczy w treści napisać "tak", jeśli akceptujemy. W przeciwnym wypadku odpowiedzieć "nie". Wtedy przesyłana jest kolejna opcja z datą i miejscem. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa proces rejestracji.

Po umówieniu dogodnego terminu i lokalizacji na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie. Warto pamiętać, by nie odpowiadać na SMS z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy.

Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.

Szczepienia w Polsce

Pacjenci szczepieni są na razie dwudawkowymi preparatami trzech firm: Pfizer, Moderna - szczepionki w technologii mRNA i AstraZeneca - wektorowej. Kolejna szczepionka, tym razem jednodawkowa, również wektorowa Johnson & Johnson, zgodnie z zapowiedzią, powinna trafić do Polski w najbliższą środę. Pierwsza partia to 120 tys. dawek. W pierwszej kolejności szczepionka ma być wykorzystywana przez punkty wyjazdowe do uodparniania osób chorych czy obłożnie chorych, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień.

Jak deklarują przedstawiciele rządu, do końca sierpnia powinny być zaszczepione co najmniej jedną dawką wszystkie chętne osoby. W II kwartale wykonanych ma być ponad 20 mln szczepień, podczas gdy w I kwartale przekroczono 6 mln dawek.

Równocześnie od II kwartału otwierane są nowe punkty szczepień. Oprócz już dostępnych, czyli tych w przychodniach POZ (i w innych stacjonarnych placówkach medycznych), w szpitalach rezerwowych i tymczasowych, przyjąć szczepienie będzie można w szpitalach powiatowych (w każdym powiecie jeden szpital), w punktach samorządowych (w każdym powiecie jeden punkt), w punktach drive-thru, w zakładach pracy i w aptekach.