Trzy dni debat nad ochroną klimatu i "EKO-RING". Wkrótce Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021

15 uczelni wyższych, 16 Marszałków Wojewódzkich, ponad 40 partnerów merytorycznych, w tym instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, ministerstwa oraz instytucje międzynarodowe, a także media, wyrazili swoje poparcie dla idei Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021. Poprzedzony on zostanie publikacją pierwszego Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Czyste Powietrze.

Debaty na temat ochrony klimatu odbędą się od 21 do 23 kwietnia. Wydarzenie odbędzie się w pełni online w bezpiecznej formule hybrydowej nadawane na żywo z głównego studia tv w Warszawie oraz Brukseli.

16 debat tematycznych

Podczas trzech dni zostanie przeprowadzonych ponad 16 debat tematycznych, w ramach których poruszane zostaną tematy proekologiczne m.in. konsekwencje zmian klimatycznych, walka ze smogiem, modernizacja ciepłownictwa, transformacja energetyczna, rozwój technologii wodorowej i przyszłość energetyki wiatrowej, a także niskoemisyjnego transportu, elektromobilności oraz przestawienie gospodarki na model cyrkulacyjny, oparty na recyklingu i ponownym wykorzystaniu surowców.

Nowością tegorocznej edycji jest 20-minutowy "EKO-RING" gdzie skonfrontują się "jeden na jeden" przedstawiciele najbardziej przeciwstawnych ekologicznych poglądów.

ZOBACZ: Jaki będziemy mieć klimat? Pierwszy Polski Multimedialny Raport Klimatyczny

Dzięki streamingowi dostępnemu m. in. w PolsatNews.pl, Interia.pl, ZielonaInteria.pl dostęp do wydarzenia będzie w pełni bezpłatny. Szacuje się, że dzięki licznym partnerom medialnym zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym relacja może dotrzeć do ponad 6 mln. Polaków zainteresowanych ekologią.

Tegoroczną edycję Szczytu zrelacjonuje również brukselski EurActiv zajmujący się polityką europejską i bardziej dogłębną analizą polityk UE m.in. w obszarze energii i środowisk.

Całość Szczytu Klimatycznego dostępna będzie po wydarzeniu na stronie https://togetair.eu/, na kanale YouTube TOGETAIR oraz w specjalnie dedykowanej sekcji na money.pl https://www.money.pl/sekcja/szczytklimatyczny/.

Inspiracja do zmian

Jak zapewniają organizatorzy, TOGATAIR to szerszy wymiar rozmów o ekologii, w ramach którego najlepsi eksperci, liderzy i firmy informują, wyjaśniają i pokazują kierunki zmian, które powinny zostać podjęte. Ważnym aspektem Szczytu jest także dotarcie z wiedzą o tym, że wybierając działania neutralne dla powietrza, zielone, odnawialne źródła energii, zarówno w kontekście ogrzewania, źródeł prądu czy elektromobilności pozytywnie wpływamy na zdrowie wszystkich Polaków.

- Do udziału w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR zapraszamy ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i - nie mam wątpliwości - zainspirują naszych odbiorców do wielu cennych zmian. Jesteśmy dumni, że mogliśmy stać się przestrzenią do takiej wymiany myśli i wiedzy - komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze. - TOGETAIR to więcej niż kongres: to miejsce do poznania możliwości, posłuchania ludzi, zdobywania wiedzy ekologicznej w dowolnym, najbardziej dogodnym momencie. Treści ze Szczytu dostępne są przez cały rok.

ZOBACZ: Jak zadbać o czyste powietrze? Debata Stowarzyszenia "Program Czysta Polska"

– TOGETAIR to także połączony projekt raportu i debaty o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu, którego celem jest wyeksponowanie polskich działań, zarówno na szczeblu administracji krajowej, jak i przedstawienie w Unii Europejskiej polskiego stanowiska na rzecz ekologii i zmniejszenia emisji CO2 – wyjaśnia Artur Beck, Producent i organizator Szczytu Klimatycznego TOGATAIR, Prezes Fundacji Pozytywnych Idei.

Honorowy patronat nad wydarzeniem obejmie Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

WIDEO - Kontrowersyjna interwencja policji. Protestująca powalona na ziemię Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/Polsatnews.pl