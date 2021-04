Z badań, których wyniki opublikował dziennik "The Irish Times" wynika, że z 232 tys. 164 przypadków COVID-19 odnotowanych w kraju do 24 marca tego roku, tylko 262 zakażenia były wynikiem transmisji zewnętrznej, co stanowi 0,1 procent całości.

Mało zarażeń koronawirusem na zewnątrz

Według Centrum Nadzoru Ochrony Zdrowia (HPSC), które monitoruje liczbę przypadków w Republice Irlandii na zewnątrz potwierdzono od 24 marca w sumie 245 przypadków zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. na placach budowy pojawiło się 21 ognisk, w których wytypowano 124 przypadki zachorowań, a 20 ognisk (131 przypadków) było związanych z działalnością sportową i sprawnością fizyczną. ZOBACZ: Pierwsze przypadki brazylijskiego wariantu koronawirusa w Czechach HSPC stwierdziła jednak, że "nie można z całkowitą pewnością określić, gdzie nastąpiła transmisja". Ponadto 20 procent wszystkich przypadków w państwie wynika z transmisji wspólnotowej, gdzie źródło zakażenia nie jest znane. 19-krotny wzrost ryzyka zakażenia w pomieszczeniach Stosunkowo niska liczba przypadków wynikających z transmisji na zewnątrz w Republice znajduje odzwierciedlenie w badaniach międzynarodowych. Badanie 1245 przypadków w Chinach wykazało, że zaledwie trzy osoby zostały zakażone na zewnątrz, gdy rozmawiały bez maseczek. Według analizy pięciu globalnych badań transmisji przygotowanej przez Uniwersytet w Kalifornii szanse na zakażenie COVID-19 są 19 razy większe w pomieszczeniach niż na zewnątrz. ZOBACZ: Minister zdrowia: w wakacje będziemy wracali do normalnego funkcjonowania Prof. Mike Weed z Uniwersytetu w Canterbury ocenił, że spotkania na świeżym powietrzu są bezpieczne, jeśli towarzyszy im właściwe zarządzanie ryzykiem. Według Eda Lavelle'a, profesora biochemii w Trinity College Dublin, korzystanie z kawiarni na zewnątrz byłoby bardzo bezpieczne. "Dla mnie najważniejsze jest to, co dzieje się po aktywności na świeżym powietrzu" - powiedział naukowiec. "Ryzyko infekcji jest niskie na zewnątrz, ponieważ jeśli nie jesteś blisko kogoś zakażonego, większość wirusa będzie prawdopodobnie zdmuchnięta i rozcieńczona na wietrze, jak dym papierosowy" - oceniła prof. Orla Hegarty z tej samej uczelni.

