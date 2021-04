Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na Pomorzu, a także w woj. zachodniopomorskim i lubuskim tej nocy należy spodziewać się przymrozków. Miejscami na wskazanym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1 st., przy gruncie do -3 st. C.

Z kolei w Małopolsce, na Śląsku, a także na południu woj. opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego popada śnieg. Intensywnie opady śniegu prognozowane są jednak tylko na południu Małopolski. Mogą one powodować miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 do 30 cm. W pozostałych miejscach, gdzie prognozowane są opady, będzie od 5 do 10 cm białego puchu.

IMGW prognozuje, że nocą nastąpi znaczne ochłodzenie. Na zachodzie temperatura spadnie poniżej zera. Utrzyma się w granicach od –1 do –2 stopni. Najchłodniej może być w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, a nawet w części Wielkopolski. Pozostała część kraju - z wartościami dodatnimi. Najcieplej wciąż na wschodzie, ok. 8 stopni. W centrum od 5 do 7 stopni. W obszarach podgórskich, jak zwykle chłodno. Tam od –1 do –3 stopni.

W nocy należy się spodziewać opadów deszczu przechodzących w deszcz ze śniegiem, a ostatecznie śniegu. Na wschodzie - od Podlasia, przez Lubelszczyznę i Podkarpacie - będzie padał deszcz. W strefie od Olsztyna, Gdańska, poprzez Ostrołękę i Toruń, Kozienice i Kalisz aż po Katowice i Opole będziemy mieli opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

Pogoda na kolejne dni

We wtorek na południu kraju dominować będzie zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śnieg - w rejonach podgórskich przybędzie go o 10-20 cm, a w górach do 25 cm. W całym kraju będzie chłodno, a temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na południu do 10 st. C na zachodzie.

W środę i czwartek w całym kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Polsce południowo-wschodniej opady śniegu. Temperatura powietrza spadnie nocą do -3 st. C, a w dzień nie przekroczy 10 st. C. Wzrośnie też prędkość i porywistość północnego wiatru; w porywach osiągać może do 60 km/h.

W piątek i sobotę panujący w Polsce niż odsunie się na wschód, co przyniesie poprawę pogody na północy kraju i wzrost temperatury powietrza do 14 st. C, choć na południu nadal może być pochmurno i deszczowo. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu przejdą w sobotę w deszcz i stopniowo będą zanikać. Temperatura powietrza wzrośnie do 7 st. C.

W niedzielę poprawę pogody przyniesie wyż znad Skandynawii. W całym kraju będzie słonecznie i bez opadów, a temperatura powietrza kształtować się będzie od 8 st. C na Podhalu do 15 st. C na Mazurach i Kujawach.

