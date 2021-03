Słońce, deszcz i śnieżyce. Pogoda na wtorek

We wtorek w większości regionów kraju będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna. Pomiędzy kolejnymi falami opadów niebo przejaśni się i rozpogodzi. Najwięcej deszczu spadnie na zachodzie i tam będzie pochmurno. Bez opadów tylko miejscami na wschodzie i północy.

Wysoko w Sudetach i Bieszczadach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Spadnie przeważnie od 5 do 15 cm śniegu, a miejscami nawet do 20-25 cm. Wiatr będzie przekraczać 100 km/h, a przez to widoczność spadnie niemal do zera. W góry lepiej nie wychodzić.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 3 stopni na Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 8 stopni na Podkarpaciu i Podlasiu. Wiatr z kierunku północnego i północno-zachodniego będzie porywisty, do 40-50 km/h. Będzie nasilać uczucie zimna.

Prognoza pogody na wtorek

Ciśnienie jest zbliżone do optymalnego i będzie rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 1009 hPa na Podkarpaciu do 1015 hPa na zachodnim Pomorzu. Biomet pozostanie niekorzystny. Możemy odczuwać ból głowy, senność, znużenie i spowolnienie reakcji.

Łukasz Mielczarek/TwojaPogoda.pl