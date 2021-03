W sobotę nie liczmy na poprawę pogody. Wszędzie będzie padać, przeważnie deszcz, najmocniej i najdłużej na zachodzie, północy i w centrum kraju, gdzie deszcz może się mieszać ze śniegiem. Wiatr osłabnie tylko nieznacznie.

Temperatura maksymalna sięgnie od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 stopni na południowym zachodzie. Z powodu silnego wiatru odczuwalnie będzie nawet o kilka stopni mniej w porównaniu z tym, co wskażą termometry.

Niedziela bez zmian

W niedzielę (14.03) powtórka z wątpliwej rozrywki. Nadal deszczowo z porywistym wiatrem do 40-50 km/h, który będzie wzmagać uczucie przeszywającego zimna.

Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 4-5 stopni na północnym wschodzie do 9 stopni na południu i południowym wschodzie. Ciśnienie będzie ulegać sporym wahaniom, a biomet przez to pozostanie niekorzystny dla naszego samopoczucia.

Lokalnie na drogach w niektórych rejonach kraju jazdę utrudniają opady śnieg oraz deszczu – ostrzegła w sobotę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na na sieci dróg krajowych pracuje 137 pojazdów do zimowego utrzymania.

Opady śniegu występują na terenie województwa dolnośląskiego. Natomiast opady deszczu na terenie województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego.

Ostrzeżenie dla kierowców

W związku z warunkami atmosferycznymi GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę.

Dyrekcja przypomniała równocześnie, że zgodnie z prognozami synoptyków, w sobotę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami będę występowały opady deszczu, a na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu.

Po południu i wieczorem na północnym zachodzie możliwe burze. W górach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm.

Temperatura maksymalna od 5 st. C na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, około 8 st. C w centrum i nad morzem do 11 st. C na Śląsku i w Małopolsce.

Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru przeważnie do 65 km/h, w miejscowościach podgórskich do 75 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

