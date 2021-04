Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego przewidują, że rozpoczynający się tydzień przyniesie zmianę pogody. - Z północy napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego i zostanie z nami aż do czwartku. W tym czasie maksymalna temperatura powietrza nie przekroczy 10 stopni Celsjusza - zapowiadają.

Poniedziałek będzie pochmurny, a od zachodu postępować będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Mogą wystąpić też burze z opadami krupy śnieżnej. Na Pomorzu miejscami spadnie 5 cm śniegu, podobnie w Sudetach.

Poprawa pogody pod koniec tygodnia

- Zmianę aury przyniesie zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, które przemieszczać się będą z zachodu na wschód kraju. Cieplejsze powietrze pozostanie jeszcze na południowym wschodzie, tam temperatura powietrza osiągnie 14 stopni C. Za frontem będzie zdecydowanie chłodniej, tam temperatura nie przekroczy 10 stopni C. Wzrośnie także prędkość i porywistość wiatru - wyjaśnia IMGW.

WIDEO: Poświąteczne ochłodzenie. Opady deszczu i śniegu

Wtorek nadal będzie pochmurny, chłodny, z przelotnymi opadami deszczu i śniegu, możliwymi burzami. W Tatrach spadnie nawet 10 cm śniegu, a na Pomorzu znów ok. 5 cm. - Temperatura powietrza wzrośnie maksymalnie do 6 stopni C, ale nocą obniży się do -3 stopni C, a w rejonach podgórskich nawet do -6 stopni C. Utrzymywać się będzie silniejszy i porywisty zachodni wiatr - prognozuje Instytut.

ZOBACZ: Wielkanoc z kapryśną pogodą. Deszcz, śnieg i mróz

Pochmurna, wietrzna i zimna aura z opadami deszczu i śniegu utrzyma się również w środę i w czwartek. Temperatura nocą spadnie do -3 stopni, ale w dzień wyniesie do 7 stopni.

- Koniec tygodnia przyniesie poprawę pogody. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Europy południowej. Z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Będzie więcej słońca i tylko miejscami popada przelotny deszcz; osłabnie także wiatr. Temperatura powietrza nocą będzie kilka stopni powyżej 0 stopni C. W dzień temperatura osiągnie wartości od 10 do 18 stopni C - przewidują synoptycy.

Ostrzeżenia przed wiatrem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w poniedziałek w całym woj. łódzkim. Porywy wiatru w części regionu mogą osiągać 80 km/h. Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w poniedziałek rano ostrzeżeniu, zjawisko silnego wiatru z dużym prawdopodobieństwem może występować od godz. 14 do godz. 20.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu" – przekazało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze dotyczy wszystkich powiatów w woj. łódzkim.

WIDEO - "Angelus" - 4 kwietnia 2021 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/PAP