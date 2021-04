Pierwszy lot helikopterem na Marsie przesunięty. NASA podała powód

Próba lotu helikopterem na Czerwonej Planecie ma zostać odłożona przynajmniej do 14 kwietnia. Będzie to pierwszy kierowany lot na innej planecie.



"Zespół analizuje i przegląda dane telemetryczne, by zdiagnozować i zrozumieć usterkę" - przekazała NASA. Agencja zapewniła, że poza tym problemem technicznym maszyna jest w dobrym stanie.

