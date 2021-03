Pierwsza jazda łazika po Marsie. "6,5 metra w ciągu 33 minut"

- Poszło niewiarygodnie dobrze. Napęd na sześć kół spisał się doskonale - powiedziała na konferencji prasowej Anais Zarifian z NASA.

ZOBACZ: Biden o lądowaniu łazika na Marsie: to dowód na "potęgę nauki"

- Jesteśmy teraz pewni, że system napędowy jest gotowy do pracy i w ciągu kolejnych dwóch lat pomoże dotrzeć wszędzie tam, dokąd zaprowadzi nas nauka - podkreśliła Zarifian.

200 metrów dziennie

Perseverance jest w stanie pokonać 200 metrów dziennie. NASA zaprezentowała zdjęcia zrobione przez łazik, na których widać ślady bieżnika kół pozostawione po pierwszej jeździe na powierzchni Marsa.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4