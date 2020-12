NASA zapłaci dolara za… kamienie z Księżyca

We wrześniu NASA informowała, że czeka na oferty firm komercyjnych chętnych do wydobycia i przekazania na własność agencji próbek skał księżycowych.

Przedsiębiorstwa mają za zadanie zorganizować misję na Księżyc oraz pobrać dla NASA od 50 do 500 gramów pokrywającego powierzchnię naturalnego satelity Ziemi regolitu. Próbki będą musiały zostać zapakowane w specjalne pojemniki zabezpieczające je przed zanieczyszczeniami. Informacje o pobranym materiale oraz dokumentacja fotograficzna mają zostać przesłane do NASA jako dowód, że próbki zostały wydobyte oraz mogą być bezpiecznie przetransportowane na Ziemię.

Próbki mogą pochodzić z każdego rodzaju powierzchni na Księżycu i zawierać skały, pył czy fragmenty lodu.

Skały za... dolara

Lunar Outpost to jedna z trzech firm z podpisanym kontraktem. Za wykonanie pracy zaproponowała ona… 1 dolara.

Łączna kwota, którą za próbki zapłaci NASA, wynosi 25 001 dolarów. Pozostałymi zwycięzcami są kalifornijska Masten Space Systems oraz tokijska i europejska ispace.

NEW: We've selected the companies that will collect resources from the Moon, building knowledge for #Artemis and future missions to Mars. They are:@LunarOutpostInc of Colorado@MastenSpace of California@ispace_inc of Europe@ispace_inc of Japan



More: https://t.co/ubLA6dhet8 pic.twitter.com/9ALvFBpWBo