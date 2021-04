Przyszli na rynek, twierdząc, że nie mają gdzie ćwiczyć. Interwencja policji

14 wniosków do sądu o ukaranie i nałożenie czterech mandatów za nielegalne gromadzenie się - to efekt sobotniej interwencji policji w Białymstoku wobec grupy mężczyzn, którzy - jak mówili - przyszli do centrum miasta, aby poćwiczyć. Mężczyźni przyszli na Rynek Kościuszki przed południem. Transmitowali swoje spotkanie w internecie. Mówili, że z powodu pandemii nie mają gdzie ćwiczyć, trenować.