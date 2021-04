Nowe zakażenia dotyczą województw: śląskiego (3686), mazowieckiego (3235), wielkopolskiego (2530), dolnośląskiego (2459), małopolskiego (2135), łódzkiego (1671), pomorskie (1214), kujawsko-pomorskiego (1189), lubelskiego (1172), podkarpackiego (1088), zachodniopomorskiego (1008), opolskiego (734), świętokrzyskiego (721), warmińsko-mazurskiego (702), lubuskiego (577), podlaskiego (507).

228 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 193 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 556 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 105 tys. testów

Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii wyniosła 2 552 898. Zmarło 58 176 pacjentów.

Mniej osób w szpitalach

W szpitalach przebywa 34 167 pacjentów z COVID-19, o 383 mniej niż w piątek. Wspomagania respiratorem wymaga 3373 chorych. To o 3 pacjentów mniej niż dzień wcześniej.

Leczenie amantadyną

- Proces ewentualnego dopuszczenia amantadyny jako leku przeciwko koronawirusowi jest w tej chwili w Polsce realizowany zgodnie z procedurami. W ciągu najbliższych tygodni powinny być wyniki badań klinicznych, które umożliwią MZ podjęcie odpowiednich decyzji - poinformował w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent po zakończeniu obrad Rady Gabinetowej podkreślał, że podczas obrad Rady poruszono temat amantadyny, o której dużo się mówi jako o leku skutecznym przeciw koronawirusowi. Zaznaczył, że ten lek jest obecny na rynku, ale służy leczeniu zupełnie innego schorzenia niż zakażenie COVID-19.

ZOBACZ: Amantadyna skuteczna w leczeniu Covid-19? Duda: wyniki poznamy w ciągu kilku tygodni

- Zapytałem o to pana ministra zdrowia i on zapewnił mnie, że kilka miesięcy temu podjął działania w tej sprawie, zwrócił się o przeprowadzenie badań klinicznych na przełomie 2020 i 2021 roku po to właśnie, by została stwierdzona skuteczność tego leku przeciw koronawirusowi i w ciągu najbliższych tygodni powinny być wyniki tych badań, które umożliwią ministerstwu zdrowia podjęcie odpowiednich decyzji w tym zakresie w zależności od rzeczywistych wyników badań klinicznych, które w tej chwili jeszcze cały czas są prowadzone - powiedział Andrzej Duda.

Zapewniał, że strona rządowa nie lekceważy sygnałów ws. tego leku i szuka wszystkich możliwości leczenia oraz zapobiegania zachorowaniu na koronawirusa jakie tylko są w danym momencie dostępne.

Przydatna w walce z COVID-19?

Amantadyna była w latach 1996-2009 szeroko używana w profilaktyce i w leczeniu wirusowej grypy typu A. Obecnie jest stosowana jako lek neurologiczny i podawana pacjentom z chorobą Parkinsona lub stwardnieniem rozsianym. Badania kliniczne, które ruszają w ogólnopolskich ośrodkach sprawdzą, czy lek może być przydatny w leczeniu COVID-19.