"Domowe rozgrywki": Pudełko wspomnień, teściowa i niefortunne spotkanie, nowe przygody Czechoskich.

"Domowe rozgrywki" to komediowy miniserial o rodzinie Czechoskich. W skład rodziny wchodzi mama Agnieszka, księgowa i mózg operacji. Kobieta, dla której nie ma zadań niemożliwych. To ona trzyma rodzinę w ryzach i planuje ich wspólne życie. Tata Marek to właściciel warsztatu samochodowego i zagorzały kibic piłki nożnej. Jego uwadze nie umkną żadne rozgrywki, a w sportowe emocje angażuje całą rodzinę. Razem wychowują Helenkę i Tadzika – dwa urocze urwisy.

Tę wybuchową mieszankę dopełni również Mamusia Grażynka, która w tym sezonie odwiedzi rodzinę Czechoskich. To jednak niejedyna nowa postać. Pojawi się też trener i łowca młodych, piłkarskich talentów. Ich obecność wywoła całą serię nieprzewidzianych zdarzeń.

Teściowa to skarb!

Na przyjazd teściowej trzeba się dobrze przygotować. Wszystko musi być zapięte na ostatni guzik i gotowe na kontrolę czujnego, mamusinego oka. Z pomocą Agnieszce przyjdzie Maja, zaprzyjaźniona sąsiadka. Wspólnymi siłami przygotują prawdziwy raut. W wystawnej kolacji teściowa znajdzie jednak pewne niedociągnięcia, które rozpoczną małą, rodzinną burzę. Po czyjej stronie stanie Marek? Żony czy Mamusi? Tego dowiecie się już w pierwszym odcinku "Domowych rozgrywek".

Pudełko wspomnień

Jak miło powspominać czasy młodości. Agnieszka pokazuje Mai pudełko z pamiątkami. Wśród sentymentalnych przedmiotów znajduje wiersz, który wiele lat temu napisała do Marka. To rozpoczyna maraton wspomnień. Okazuje się jednak, że historia poznania małżonków mocno różni się w ich oczach. Uczestnicy tych samych zdarzeń zapamiętali je zupełnie inaczej, co doprowadzi do wielu zabawnych nieporozumień.

Niefortunne spotkanie

Marek to troskliwy ojciec, więc odwozi córkę na trening piłkarski. To wyjątkowy dzień, ponieważ na spotkaniu ma pojawić się trener, łowca młodych talentów. Harmonijny nastrój zmąci kłótnia na parkingu z pozoru przypadkowych i obcych sobie mężczyzn. Po treningu Helena opowiada o nieprzyjemnej sytuacji, która spotkała jej trenera na parkingu. Wariatem, którego z przerażeniem opisywał łowca talentów, okaże się Marek. Zatroskany ojciec, chcąc ratować sportową karierę córki, wymyśli podstępny plan. Na spotkanie z rodzicami wysyła swojego przyjaciela Ryśka. Czy ten z pozoru doskonały plan ma szanse się powieść?

To tylko kilka z wielu przygód, które spotkają rodzinę Czechoskich w trzecim sezonie miniserialu "Domowe rozgrywki". Premiera już 11 kwietnia o 18:40 w Polsacie. Partnerem serialu jest Santander Bank Polska. Wszystkie odcinki trzech sezonów można obejrzeć w dowolnym czasie na platformie Ipla.

W serialu występują: Jakub Wieczorek (Marek Czechoski), Barbara Wypych (Agnieszka Czechoska), Karina Woźniak (Helenka Czechoska), Maks Balcerowski (Tadzio Czechoski), Wojciech Solarz (Rysiek Pech-Szczęsny), Zuzanna Lit (Maja Nowak), Joanna Kurowska (Mamusia) oraz Marcin Korcz (trener). Producentem "Domowych rozgrywek" jest firma Lulu Production.

KO/ polsatnews.pl