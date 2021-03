Poznamy losy młodego Rocky’ego? Stallone pracuje nad serialem

Pierwszy film o pięściarzu ukazał się w 1976 roku. Wtedy to młody Stallone wcielił się w postać - mało jeszcze znanego - Rocky’ego Balboa. Do 2006 roku powstało w sumie sześć części, które łącznie zarobiły ponad miliard dolarów.

Jak się okazuje, to nie koniec. Aktor zapowiedział, że rozpoczął prace nad serialem opowiadającym o młodości Rocky’ego przypadającej na lata 60. Ubiegłego wieku.

Kilka sezonów?

"Rozpocząłem dzień od napisania konceptu prequela »Rocky’ego«. Idealnych byłoby 10 odcinków w kilku sezonach po to, by dotrzeć do sedna bohaterów w ich latach młodości" - poinformował na Instagramie, załączając zdjęcia odręcznych notatek.

Stallone zawarł w nich m.in. wydarzenia kluczowe dla lat 60. Wymienił m.in. lądowanie na księżycu, rewolucję seksualną, zimną wojnę czy konflikt w Wietnamie.

ac/Polsatnews.pl