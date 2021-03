"Komisarz Mama". Nowy serial Polsatu

"Komisarz Mama" to serial o obdarzonej niezwykłą intuicją Marii Matejko. W rolę wcieliła się Paulina Chruściel. Tytułowa bohaterka po 10 latach przerwy powraca do pracy w Wydziale Kryminalnym, ale ten powrót nie jest łatwy. "Komisarz Mama" w środy o 21:05 w Polsacie.

Osobliwa szefowa, zabiegana mama, wielbicielka powieści Agathy Christie, nietuzinkowa osobowość. Maria Matejko ma różne oblicza. I choć musi się zmagać z różnymi przeciwnościami losu, to nigdy nie traci optymizmu.

Maria (Paulina Chruściel) to silna kobieta, matka czworga dzieci: nastoletnich Elizy (Julia Karpińska) i Juliusza (Maksymilian Balcerowski) oraz bliźniaków: Marcina i Leona (Kacper i Jakub Kustra). To właśnie na ich wychowaniu skupiała się przez ostatnie lata.

Ciężki powrót do pracy

Po rozstaniu z mężem postanawia znowu realizować się zawodowo. Powrotu do pracy nie ułatwia jej zbuntowany i cyniczny zespół. Podwładni nie doceniają jej zmysłu wnikliwej obserwacji i doświadczenia.

Tymczasem zaskakujące metody śledcze okazują się wyjątkowo skuteczne. Maria jest świetnym psychologiem wie, jak podejść bogatego fabrykanta, a jak mordercę. Wciela się w różne role, udaje ofiarę, czasem naiwną blondynkę.

Wszystko po to, żeby zdobyć zaufanie rozmówców, a co za tym idzie materiały, które mogą przybliżyć ją do rozwiązania sprawy. Matejko z całych sił stara się sprostać wszystkim obowiązkom szefowej i matki, ale w jej życiu nie zabraknie także miłosnych zawirowań! A to wszystko za sprawą czarującego sąsiada za płotem i powracającego niespodziewanie byłego męża.

Bezkompromisowa mama

Jednym z największych krytyków Marii są jej dzieci. Jednak nawet one nie są w stanie wyprowadzić jej z równowagi. Na złośliwości odpowiada uśmiechem i konsekwentnie robi swoje. Nie jest idealna, zna swoje wady i nie próbuje ich ukryć. Bywa twarda i bezkompromisowa a czasem krucha i wrażliwa.

Na ekranie zobaczymy także Annę Dereszowską, Jakuba Wesołowskiego, Krystiana Wieczorka i Wojciecha Zielińskiego.

"Komisarz Mama" w środy o 21:05 w Polsacie.

