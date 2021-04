Spiłowane kości i głębokie rany. Sołtysce, która ciągnęła psa za autem grozi 5 lat więzienia

59-latka przywiązała psa łańcuchem do samochodu. Zwierzę nie było w stanie biec za autem, więc ciągnęła go po drodze. Jego kość została zdarta, a na ciele pojawiła się krwawiąca rana. Właścicielka, która dopuściła się tego czynu to sołtys wsi Wirki. Kobieta usłyszy zarzut znęcania się nad psem ze szczególny okrucieństwem.