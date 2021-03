"To był szczyt sadyzmu". Dyrektorka Domu Dziecka i psycholog miały znęcać się nad dziećmi

Koszmar podopiecznych Domu Dziecka w Mysłowicach miał trwać przez lata. Nad dziećmi znęcać się psychicznie miały dyrektorka placówki, oraz pani psycholog.

"Były tylko kary, nie było żadnych nagród"

- Otrzymywaliśmy wcześniej sygnały, że coś dzieje się tam niepokojącego, ale nikt nie chciał zeznawać w tej sprawie. Mogliśmy się odnosić jedynie do tego, co pisały mamy. Z drugiej strony to były kobiety, którym dzieci zostały zabrane. Ciężko było więc odnieść się do tych zarzutów - powiedział prezydent Mysłowic w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Do tych sygnałów doszedł kolejny - list od nauczycielki, która opisała historię jednego z wychowanków placówki. - Ta pani nie ustąpiła, przyszła do urzędu. Ja zadzwoniłem do kilku osób, które już wyszły z Domu Dziecka. Gdy usłyszały, że mogę odsunąć panią dyrektor z jej funkcji, to stwierdziły, że mogą mówić, bo wcześniej się jej bały - powiedział prezydent Mysłowic.

- Nie wiedziałem wcześniej, że to trwało tyle lat. Jestem zdumiony i załamany tym, że takie coś miało miejsce w Mysłowicach - przyznał prezydent miasta.

- Ja codziennie przebywam u tych dzieci. Nie mam rodziny, więc mogę im poświęcić trochę więcej czasu. Dzieci są przerażone, że może wrócić pani dyrektor i psycholog. Te dzieci błagają, żeby ich nie zostawiać. Dzieci cieszą się, że nikt na nich nie krzyczy. Opowiadały, że rozdzielano rodzeństwa za karę. To był już szczyt sadyzmu, bo dzieci mają tam tylko samych siebie. W Domu Dziecka były tylko kary, nie było żadnych nagród - powiedział.

Zawiadomienie do prokuratury

24 marca Wójtowicz odsunął od pełnienia obowiązków dyrektorkę placówki. Dzień później, po rozmowach z wychowankami i pracownikami, ten sam los spotkał pracującą tam psycholog. "Wychowankowie i pracownicy przekazali informacje o znęcaniu psychicznym oraz wieloletnim dręczeniu" - podał włodarz.

Dariusz Wójtowicz złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach. "Na czas prowadzenia kontroli opiekę nad dziećmi przejęła zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Osobiście nadzoruję wszelkie działania zespołów kontrolnych i dziennie spotykam się z pracownikami oraz wychowankami, aby odczuli szeroko pojęte bezpieczeństwo w placówce" - poinformował prezydent Mysłowic. - Będę prosił o nadzór prokuraturę okręgową bądź krajową, żeby nikt nie pozamiatał sprawy pod dywan - zapowiedział Wójtowicz.

