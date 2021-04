Bardzo silny wiatr nie odpuści. Pogoda na piątek

W piątek tylko miejscami na Pomorzu może przelotnie popadać. Na pozostałym obszarze spodziewamy się większych przejaśnień i rozpogodzeń, szczególnie w południowych województwach.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 8 stopni na północy do 12 stopni na południowym zachodzie. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego nadal będzie bardzo silny, w porywach do 50 km/h, a na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu do 70 km/h.

Ciśnienie jest podwyższone i będzie szybko spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1012 hPa na zachodnim Pomorzu do 1024 hPa na Podkarpaciu. Biomet pozostanie niekorzystny dla naszego samopoczucia. Możemy odczuwać różnorodne bóle i rozdrażnienie.

zdr/ TwojaPogoda.pl