- Antoni Macierewicz stanowczo, od początku dochodzi do prawdy - ocenił Robert Telus, krytykując przy tym byłego premiera. - Donald Tusk powiedział po cichu: tylko nie dochodźmy do prawdy, bo może się okazać, że to Rosja jest winna. Tusk mówił, żeby nie sugerować, że Rosja jest winna - przekonywał poseł PiS.

- Antoni Macierewicz jest politycznym oszustem, który od wielu lat żeruje na katastrofie smoleńskiej, tzn. na katastrofie komunikacyjnej, która wydarzyła się w trakcie podchodzenia do lądowania. I oczywiście piloci są wśród współwinnych, podobnie jak rosyjscy kontrolerzy, którzy nie zamknęli lotniska, bo tak samo byli poddawani presji. To jest cała prawda - ripostował poseł Lewicy Robert Kwiatkowski.

"PiS uprawiał długo politykę na grobach"

- Antoni Macierewicz z tragedii narodowej zrobił farsę - oceniła Katarzyna Lubnauer. - Zrobił coś, co będzie nam się kojarzyć z parówkami, puszkami, z komisją Macierewicza. PiS uprawiał długo politykę na grobach, łącznie z ekshumacjami, obiecywał, że jak dojdzie do władzy, to sprowadzi wrak. Przedłużanie tego wszystkiego służy tylko temu, żeby Jarosław Kaczyński mógł uchronić Pałac Prezydencki przed odpowiedzialnością za organizację tej wizyty. Nie mam żadnych wątpliwości, że wszystko, co było do wyjaśnienia, wyjaśniła komisja Laska - podsumowała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

