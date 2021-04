Katastrofa smoleńska. Czarnek: to wydarzenie, które znajdzie się w podręcznikach historii

Szef MEiN w piątkowej rozmowie w Radiu Wrocław pytany o to, czy młodzież powinna uczyć się o katastrofie smoleńskiej z podręczników historii, powiedział, że "bezwzględnie tak". - Przecież to jest wydarzenie, które jest najtragiczniejszym w powojennych dziejach Polski, jeśli chodzi o losy polskiej państwowości, bo mówimy tutaj przecież o państwie polskim, o najwyższych rangą funkcjonariuszach państwa polskiego z prezydentem RP na czele - powiedział minister.

Dodał, że w kontekście katastrofy smoleńskiej mowa też jest "o pewnych działaniach, czy zaniechaniach ze strony tych, którzy wówczas rządzili". - O odpowiedzialności politycznej, która jest ewidentna po stronie Rady Ministrów Donalda Tuska - mówił Czarnek.

"Ogromne znaczenie dla losów Polski"

Minister podkreślił, że katastrofa smoleńska miała "ogromne znaczenie dla losów Polski po 2010 r., ale też dla losów Europy". "To jest ogromne wydarzenie, o którym trzeba będzie w podręcznikach historii XXI wieku na pewno pisać i to dosyć szczegółowo" - powiedział.

Czarnek przypomniał, że na razie podstawy programowe zakładają nauczanie historii w klasie 4 szkół ponadpodstawowych mniej więcej do wejścia Polski do Unii Europejskiej. "Kolejne prace nad podstawami programowymi, które będą określać już to, co się dzieje w XXI wieku, na pewno będą dotykały szczegółowo tego 10 kwietnia 2010. I oczywiście trzeba będzie to rzetelnie i szczegółowo przedstawić naszej młodzieży w podręcznikach do historii" - powiedział minister.

ms/PAP