Zdjęcie Dudy z telefonem. Prezydent skomentował: nie wstyd Panu?

"Biorąc pod uwagę poziom prezydentury Andrzeja Dudy, może i lepiej, że telefon nie jest podłączony do sieci. Jeszcze by się prezydent Biden dodzwonił i byłby klops" - napisał na Twitterze były premier Marek Belka, komentując fotografię głowy państwa ilustrującą jego rozmowę z królem Jordanii. Odpowiedział mu sam prezydent, pytając, czy mu "nie wstyd". Głos zabrał także Donald Tusk.

W czwartek Kancelaria Prezydenta poinformowała o telefonicznej rozmowie Andrzeja Dudy z królem Jordanii Abdullahem II. Internauci zwrócili jednak uwagę na opublikowane zdjęcie.

Część z nich uznała, że stacjonarny telefon, którego słuchawkę trzymał prezydent, jest niepodłączony. Dodatkowo dziwili się, dlaczego ma on założoną maseczkę.

Prezydent rozmawia z kólem Jordanii w maseczce. Przez niepodłączony telefon.

Sprawę skomentował rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Odpowiadając użytkownikom Twittera ocenił te doniesienia jako "fake news".

"Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka" - napisał.

"Co do drugiego »newsa«, to może trudno to sobie wyobrazić, ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu" - dodał Spychalski.

Duda do Belki: dramatycznie nisko pan lata, nie wstyd panu?

Sprawa fotografii Dudy w czwartek nadal żyła jednak w mediach społecznościowych. Skomentował ją m.in. były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

"Znów wszyscy się czepiają Andrzeja Dudy. Tym razem w związku z wykorzystaniem telefonu bezprzewodowego. Biorąc pod uwagę poziom tej prezydentury, może i lepiej, że nie jest podłączony do sieci. Jeszcze by się prezydent USA Biden dodzwonił i byłby klops" - stwierdził.

Na ten wpis odpowiedział sam prezydent RP. "Dramatycznie nisko Pan lata, Panie Prezesie. Nie wstyd Panu?" - zapytała głowa państwa.

Komentarz pod tym wpisem zamieścił m.in. były premier Donald Tusk. Zwracając się do Dudy uznał, iż "wszyscy się wstydzimy".

Kontrowersyjne wpisy prezydenta na Twitterze



W ostatnich dniach niektóre tweety Andrzeja Dudy spotkały się z skrajnymi opiniami. W jednym z nich prezydent, składając kondolencje po śmierci Krzysztofa Krawczyka, uznał, iż "młodzi może lekceważą taką muzykę albo nawet nie znają, ale nie ma wątpliwości, że jakiś rozdział w polskiej muzyce i rozrywce się zamknął".

Odszedł Krzysztof Krawczyk.

Tymczasem jednak młodsze pokolenia tłumnie chodziły na koncerty zmarłego w Poniedziałek Wielkanocy artysty, m.in. podczas juwenaliów w największych polskich miastach.

Duda skomentował także szczepienie 44-letniego Szymona Hołowni, który zarejestrował się w wyniku "błędu systemu", o którym wspominał koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.

"Proponuję zostawić Szymona Hołownię w spokoju. Zaszczepił się, i dobrze. Chciał jak najszybciej? Nie On jeden. Więcej wyrozumiałości dla ludzkiej słabości. Pomijam już fakt, że wszelkie przejawy hejtu w Wielkanoc to po prostu wstyd! Wyluzujcie. Wesołego Alleluja!" - napisał.

Na tego tweeta odpowiedział lider Polski 2050. "Nikt, kto szczepienia nazywa słabością, podczas trzeciej fali pandemii, gdy umierają Polki i Polacy, nie ma prawa nazwać siebie samego patriotą. Życzę Panu udanej dalszej części wieczoru" - odparł Hołownia.

