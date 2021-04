Młodzież lekceważyła muzykę Krawczyka? Burza po wpisie prezydenta

Wiadomość o śmierci legendy polskiej piosenki - Krzysztofa Krawczyka - przekazał w poniedziałek na Facebooku jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. Artysta zmarł dwa dni po powrocie ze szpitala, gdzie przebywał z powodu covid-19. Miał 74 lata.

Wpis prezydenta

Wśród osób, które pożegnały Krzysztofa Krawczyka, był prezydent Andrzej Duda, który napisał: "Młodzi może lekceważą taką muzykę albo nawet nie znają, ale nie ma wątpliwości, że jakiś rozdział w polskiej muzyce i rozrywce się zamknął. Z pewnością był Postacią. Tacy Artyści odchodzą ale nie umierają. Żyją w swojej twórczości. RiP"

Odszedł Krzysztof Krawczyk.

Tyle że młodzież chodziła na koncerty Krzysztofa Krawczyka tłumnie, znała teksty jego piosenek, a wpisy w internecie dowodzą, że nie lekceważyła piosenkarza.

Tłumy na koncertach

Krawczyk karierę rozpoczynał w stroju trubadura i choć pół wieku później jego koledzy wciąż chętnie je przywdziewali, on stawiał na zmiany. - On nigdy nie powiedział ostatniego słowa, nigdy nie wiedzieliśmy, co Krzysztof wymyśli - mówi Marian Lichtman, przyjaciel artysty z Trubadurów.

Zmieniał wizerunek, muzyczne style i kontynenty. Nie zawsze z sukcesem - o czym sam mówił. Chociaż dawno osiągnął wiek emerytalny, to ciągle dostawał dowody na to, że publiczność zna go nie tylko z widzenia.

- Życzyłbym każdemu artyście, żeby łączył tyle pokoleń swoją muzyką jak robił to Krzysztof Krawczyk - mówi Rafał Osica z zespołu Poparzeni Kawą Trzy i wspomina juwenalia Politechniki Warszawskiej sprzed dwóch lat, gdzie na koncercie Krawczyka zebrało się kilkanaście tysięcy młodych osób. - Każdy znał te tekst - dodaje.

Choć według reporterskiej sondy w liceum na Kujawach, piosenkarz bywał dla młodzieży synonimem obciachu, to z drugiej strony, właśnie od młodych fanów dostawał sygnały szczerego uwielbienia. Jesienią jego fanka Natalia Pławiak rozpoczęła w internecie akcję "Krawczyk w oczach młodzieży", gdzie fani dziękowali mu za jego twórczość.

Jak wspomniał wokalista Krzysztof Cugowski, było tylko kilka osób w historii, które miały taki wpływ na polską muzykę rozrywkową, jak Krzysztof Krawczyk.

WIDEO: Krzysztof Krawczyk w oczach młodych

pgo/zdr/Polsat News