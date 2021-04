Balcerowicz porównany do Mengelego. Młoda Lewica przeprasza

"W związku z publikacją postu, który został dziś zamieszczony na naszych profilach społecznościowych pragniemy odnieść się do sytuacji. Jako Młoda Lewica przepraszamy za opublikowane treści. Porównywanie postaci Leszka Balcerowicza do zbrodniarza wojennego nie powinno mieć nigdy miejsca" - podkreślono w oświadczeniu.

"Osoba odpowiedzialna usunięta"

Jak zaznaczono, "wpis nie wyraża opinii naszego stowarzyszenia i został wstawiony bez wymaganej akceptacji pionu medialnego". "Dlatego po kilku minutach został zdjęty z naszej tablicy, a osoba odpowiedzialna za sytuację została usunięta z pełnionej funkcji w Młodej Lewicy" - czytamy.

"Już dzisiaj na stronie my.Politics.pl, rzecznik prasowy Młodej Lewicy Wojciech Vincent Sawoniewicz skonfrontuje Leszka B. - Mengelego polskiej gospodarki odpowiedzialnego za hekatombę 1990 roku! Nie może was to ominąć" - napisano na profilach mediów społecznościowych Młodej Lewicy zachęcając do wzięcia udziału w jej internetowym wydarzeniu. We wpisie na Facebooku zamieszczono także zdjęcie Leszka Balcerowicza z oczami zasłoniętymi czarnym paskiem.

Wpis ten spotkał się z dużą krytyką internautów. Po czym został usunięty.

