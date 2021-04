Konferencja EMA ws. AstraZeneki. Transmisja od 16:00

- Czekamy na komunikat Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie szczepionki AstraZeneca. Jeżeli on będzie pozytywny, to będziemy kontynuowali szczepienie w tym zakresie, w jakim charakterystyka produktu leczniczego dopuści jego stosowanie - poinformował w środę szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Konferencję EMA zaplanowano na godzinę 16:00. Oglądaj w Polsat News i na polsatnews.pl.

Szef zespołu ds. oceny szczepionek Europejskiej Agencji Leków (EMA) Marco Cavaleri powiedział, że "obecnie coraz trudniej twierdzić, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między szczepionką AstraZeneki (przeciw Covid-19) a bardzo rzadkimi nietypowymi przypadkami zakrzepów krwi".

W wywiadzie dla włoskiego dziennika "Il Messaggero", opublikowanym we wtorek, Cavaleri odniósł się do pogłębionych badań nad przypadkami zakrzepicy u osób powyżej 55 lat, głównie kobiet, wyjaśniając, że prace te są "dalekie od zakończenia".

"Dążymy do tego, by mieć jasny obraz tego, co się dzieje, określić szczegółowo ten objaw wynikający ze szczepionki" - zapewnił.

"To jasne, że jest związek ze szczepionką"

Zapytany przez gazetę, czy można już zatem stwierdzić, że wynika on ze szczepionki, odparł: "Według mnie możemy już to powiedzieć, to jasne, że jest związek ze szczepionką". Zastrzegł jednak, że EMA nie wie na razie, "co powoduje taką reakcję".

Zapowiedział, że w najbliższym czasie agencja stwierdzi, że "związek jest, ale jak do tego dochodzi, trzeba to ustalić". Jako następny krok badań zapowiedział badanie poszczególnych grup wiekowych, zwłaszcza młodych kobiet. Zastrzegł, że trudne będzie wskazanie limitu wieku osób, którym będzie można podawać preparat, jak zrobiły to niektóre kraje. "Powód jest bardzo prosty: jesteśmy agencją regulacyjną i musimy mieć bardzo precyzyjne dane na temat stosunku ryzyka i korzyści" - dodał.

"Agencje zdrowia publicznego, które zarządzają różnymi kampaniami szczepień, mają różne możliwości do dyspozycji i mogą z nich korzystać tak, jak uważają najlepiej" - zaznaczył przedstawiciel EMA.

"Jeśli będzie pozytywna rekomendacja, będziemy szczepić dalej"

Minister Niedzielski na konferencji prasowej był pytany o możliwe nowe decyzje rządu w sprawie szczepienia preparatem AstraZeneca. - Jeżeli ze strony EMA będziemy mieli po pierwsze nadal utrzymaną tę pozytywną rekomendację stosowania, która jest oparta na wzajemnej wycenie korzyści i ryzyka, to będziemy kontynuowali proces szczepień. Oczywiście w tym zakresie, w jakim charakterystyka produktu leczniczego dopuści jego stosowanie. Jeżeli nie dopuści jego stosowania w jednej grupie albo będzie wskazywała ryzyko, to w zależności od tego będziemy bądź robili wyłączenie, bądź wskazywali ogólne ryzyko, które powinno w ramach wywiadu przedszczepiennego być uwzględnione przez prowadzących ten wywiad - powiedział. Marcowy komunikat EMA W połowie marca EMA poinformowała, że szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna. Dyrektor Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke przekazała wtedy, że podawanie preparatu nie jest powiązane ze wzrostem ryzyka zakrzepów krwi. - Jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka. Jej zalety związane z ochroną ludzi przed Covid-19 przeważają (...) nad ryzykiem. Szczepionka nie jest związana ze zwiększeniem ogólnego ryzyka zakrzepów krwi u osób, które ją otrzymały - oświadczyła Cooke. ZOBACZ: Szczepionka AstraZeneca. EMA: jest bezpieczna i efektywna EMA nie stwierdziła żadnych problemów z jakością lub konkretną serią szczepionki AstraZeneki. Zapowiedziała też, że zamierza nadal badać doniesienia dotyczące związku między zakrzepami krwi a tym preparatem. Agencja przyznała jednocześnie, że szczepionka "może być związana z bardzo rzadkimi przypadkami zakrzepów krwi związanych z trombocytopenią, tj. niskim poziomem płytek krwi (elementów we krwi, które pomagają w krzepnięciu), z krwawieniem lub bez krwawienia, w tym z rzadkimi przypadkami zakrzepów w naczyniach odprowadzających krew z mózgu (CVST)".

